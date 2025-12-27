Logo
Potvrđeno: Sastaju se Tramp i Zelenski, poznata i lokacija

27.12.2025

08:22

Američki predsjednik Donald Tramp sastaće se sutra sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim na Floridi, potvrdila je Bijela kuća.

Bilateralni razgovori održaće se u 15.00 časova po lokalnom, odnosno 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu u Palm Biču.

Planirano je da sastanku prisustvuju i novinari.

Prema pisanju "Aksiosa", pozivajući se na Zelenskog, SAD su, kao dio svojih mirovnih prijedloga, navodno izrazile spremnost da zaključe 15-godišnji sporazum sa Ukrajinom, sa mogućnošću produženja.

Prethodno je "Aksios", pozivajući se na neimenovanog ukrajinskog zvaničnika, objavio da Tramp, Zelenski i grupa evropskih lidera namjeravaju da danas održe onlajn sastanak da bi razgovarali o pregovorima za rješavanje sukoba u Ukrajini.

Pozivajući se na neimenovanog portparola Evropske komisije Rojters je objavio da će predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas učestvovati na onlajn sastanku sa Trampom, Zelenskim i evropskim liderima.

Donald Tramp

Vladimir Zelenski

