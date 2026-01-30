Logo
Dodik: Vratiće im se prazne koverte!

Izvor:

ATV

30.01.2026

12:12

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV

Vratiće im se prazne koverte, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, na informacije da će Ministarstvo spoljnih poslova u Savjet ministara uputiti protestnu notu Izraelu.

"Sve što je izvan Republike Srpske i njenog stava o tome, svakako nema snagu u BiH i bilo koji ministar šta god da uradi, on degradira i poništavaju kapacitet BiH i mi želimo da oni pišu što više toga. Vratiće im se prazne koverte bez ikakvog značaja", rekao je Dodik.

Kaže da su u Sarajevu uradili sve što su mogli protiv Izrael i jevrejskog naroda.

"Ja ću od Vlade zatražiti da se zvanično zatraži da se Hagada preda izraelskim institucijama, i da se sa njom pažljivo upravlja. Od toga da su izbacivali Jevreje i pasoše njihovih građana pa to toga da nisu dozvoliti da se snimi film o napadu Hamasa", rekao je Dodik.

Značajna posjeta Izraelu

"Imali smo značajnu posjetu Izraelu gdje smo dočekani na najvišem državnom nivou i to je bilo za pamćenje. To smo vidjeli ne samo iz zvaničnih razgovora, već i sa običnim ljudima, profesorima, koji su dali punu podršku Republici Srpskoj, rekao Dodik.

Rekao je da poslije ovoga sastanka za Srpsku neće biti ništa više isto.

"Sastanci sa predsjednikom i premijerom Izraela, predsjednikom parlamenta, ministrima, bilo je impresivno iskustvo. Iako imam veliko iskustvo, ali ovo je bilo nešto više od obične posjete, od samih protokola", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da Izrael ima svoje pravo da postoji, da se bori za svoju slobodu.

"Pored Rusije i Amerike, kao i naših saveznika Srbije i Mađarske, svakako da je posjeta Izraelu nešto veliko. Dogovorili smo mnoge stvari, koje će se vidjeti u narednom periodu", naveo je Dodik.

