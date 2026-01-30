Logo
Konkurs MO BiH za Vojnu akademiju u Velikoj Britaniji: Ko se može prijaviti?

SRNA

30.01.2026

09:26

2
Конкурс МО БиХ за Војну академију у Великој Британији: Ко се може пријавити?

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara raspisalo je danas konkurs za prijem na Kraljevsku vazduhoplovnu Vojnu akademiju "Kranvel" u Velikoj Britaniji.

Na konkurs mogu da se prijave mladići i djevojke iz civilstva, koji su završili prvi ciklus studija i koji na dan - 2. april 2027. godine, neće biti stariji od 27 godina.

Mogu da se prijave i i pripadnici Oružanih snaga BiH, koji uz završen prvi ciklus studija neće biti stariji od 29 godina na dan 31. avgusta ove godine.

Za prijem je potrebno veoma dobro poznavanje engleskog jezika i visok nivo fizičke spremnosti, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a zainteresovani uslove konkursa mogu da pogledaju na službenoj veb-stranici Ministarstva odbrane.

Školovanje na Kraljevskoj vazduhoplovnoj Vojnoj akademiji počinje 31. avgusta ove godine i traje do 2. aprila 2027.

Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u službu u početnom činu oficira Oružanih snaga BiH - potporučnik.

ministarstvo odbrane BiH

Velika Britanija

Konkurs Velike Britanije

OS BiH

