Antibiotici mogu da naruše crijevnu floru i do osam godina

Izvor:

Sputnik Srbija

12.03.2026

07:11

Таблете
Foto: Pixabay/frolicsomepl

Svaki ciklus korišćenja antibiotika može dugoročno da ošteti korisne bakterije u organizmu, a nova studija Univerziteta u Upsali pokazuje da ti efekti mogu da traju i do osam godina, navodi se u časopisu „ Nature Medicine“.

Iako su antibiotici od ključnog značaja za liječenje infekcija, pored uobičajenih neželjenih dejstava, oni mogu da unište i korisne bakterije u organizmu, dok istovremeno doprinose razvoju otpornih „loših“ bakterija, prenijela je ANSA.

Istraživači sa Univerziteta u Upsali analizirali su podatke iz švedskog registra lijekova i povezali ih sa detaljnom mapom crevnog mikrobioma 14.979 odraslih osoba.

„Vidjeli smo da upotreba antibiotika prije četiri do osam godina i dalje utiče na sastav trenutnog mikrobioma. Za neke vrste antibiotika, čak i jedan ciklus ostavlja tragove“, rekao je autor studije Gabrijel Baldanzi.

Doktor

Nauka i tehnologija

Otkrivena superbakterija, otporna na antibiotike

Istraživači su primjetili da efekti nisu isti za sve antibiotike navodeći da klindamicin, fluorohinoloni i flukloksacilin izazivaju najveće promjene u mikrobiomu, dok je penicilin V, imao minimalan i kratkotrajan efekat.

Koordinator studije Tuve Fal istakao je da rezultati pružaju važne kliničke smjernice.

„Studija može da pomogne u definisanju budućih preporuka za upotrebu antibiotika, posebno kada se bira između dva jednako efikasna lijeka, od kojih jedan ima slabiji uticaj na crijevni mikrobiom.“

(sputnik srbija)

