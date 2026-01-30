Nastavlja se protest vozača sve dok se ne promijeni pravilo 90/180 dana

Konzorcijum "Logistika BiH" pozdravio je odluku Evropske komisije da se u evropskoj strategiji upravljanja azilom i migracijama posebna pažnja posveti vozačima teretnih vozila, ali su poručili da neće odustati od blokada sve dok se ne promijeni pravilo 90/180 dana.

Ohrabrujuće je, navode iz Konzorcijuma, to što su institucije EU prepoznale ovaj problem i napravile značajan korak ka sistemskom rješavanju ulaska i boravka vozača iz BiH u EU.

"Vjerujemo da je ovo put ka očekivanom, dugoročnom i sistemskom rješenju", navedeno je u saopštenju.

Iz Konzorcijuma "Logistika" ponovili su da su osim zahtjeva koji se odnosi na promjenu pravila o boravku i radu u EU, za sve ostale njihove zahtjeve nadležne domaće vlasti, naročito entitetske vlade, zbog čega se insistira na razgovorima sa premijerima Republike Srpske i Federacije BiH.

Region Treći dan protesta - nižu se milionski gubici

Transportna zajednica zahtijeva rješavanje zahtjeva o povratu dijela akciza na gorivo po uzoru na zemlje regiona i EU, hitno zaključivanje sporazuma sa zemljama EU o povratu PDV-a, popustu na putarinu od 50 odsto za korištenje auto-puteva u BIH i smanjenje zadržavanja kamiona na graničnim prelazima i carinskim terminalima.

Konzorcijum "Logistika" pozvao je i parlamentarne stranke na razgovore o modelima i načinima ispunjenja ovih zahtjeva.