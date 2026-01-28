Трећи дан протеста - нижу се милионски губици

Извор:
Хиљаде камиона већ трећи дан стоје на границама. Штете се већ броје у милионима. Из конзорцијума Логистика, који су покретачи протеста кажу, не одустајемо без јасних и писаних рјешења.
"Наш возач испуњава све услове које нам је наметнула ЕУ, он није мигрант и радник на црно ни туриста протести се неће зауставити док се не дође до коначног и праведног рјешења", рекао је Зијад Шарић, члан Управе Конзорцијума
Умјесто да надлежни реагују и ријеше проблем, шаљу се саопштења. Прво су писали из Републичке привредне коморе. Апелују на хитну обуставу блокада јер привреда већ трпи огромне посљедице.
"Ове блокаде не погађају оне који су одговорни за насталу ситуацију, већ директно погађају привреду, произвођаче, извознике и хиљаде запослених, јер сваки нови дан блокаде наноси додатну штету и доводи у питање опстанак појединих предузећа", саопштено је из Републичке привредне коморе.
Апел за обуставу стиже и из Уније послодаваца Српске али и из Федерације БиХ. Према процјени Спољнотрговинске коморе БиХ, укупни финансијски губици у случају трајања блокаде 7 дана би ишли и до готово 50 милиона КМ.
"Већ сада се отвара простор за покретање привредних спорова због штета које су наступиле, а уколико се блокаде наставе, размјери тих штета бит ће знатно већи. Све ове посљедице у коначници падају на терет привредника и грађана", саопштено је из Спољнотрговинске коморе БиХ.
Ланци снабдијевања су и даље упитни. Питали смо маркете има ли већ посљедица али нису били расположени за причу. Једино су нам из Тропика одговорили да за сада немају проблема јер имају залихе и да прате ситуацију. Економисти кажу, овде није само на губитку привреда него и превозници.
"Уколико наши домаћи превозници престану с радом роба ће се превозити али ће на располагању остати само страни превозници који ће домаћим компанијама бити мање доступни скупљи и биће теже остваривати једнак облик сарадње 01,36 02,56 докле год се само разговара и пишу дописи протести и тражи да власти реагују од тога нема ништа и то се никад не дешава", рекао је Игор Гавран, економиста.
Блокаде су настављене у Србији, БиХ и Сјеверној Македонији али су Црногорци наишли на зид.мораће да прекину протест јер управа полиције Црне Горе неће дати сагласност за продужење протеста који им истиче 29.јануара.
