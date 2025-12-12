Logo
Partizan nakon velikog preokreta savladao Zvezdu

Партизан након великог преокрета савладао Звезду
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom vječitom derbiju u okviru Evrolige rezultatom 79:76.

Crveno-bijeli su vodili 14 razlike u posljednjoj četvrtini, ali su crno-bijeli na kraju su došli do trijumfa poslije velikog preokreta.

Crvena zvezda je sada na skoru od devet pobjeda i šest poraza i drži sedmu poziciju na tabeli, dok je Partizan na šest pobjeda i devet poraza i nalazi se na 14. mjestu.

U pobjedničkom timu Nvora je imao 20 poena, dok je Batler dodao 20. Kod Partizana bolji od ostalih je bio Dvjen Vašington sa 25 poena, Bonga je upisao 16, a Džons 15 poena.

