Сутра славимо Светог Авакума: За спас своје душе изговорите ове ријечи

Православни вјерници сутра, 15. децембра славе Светог пророка Авакума
Свети пророк Авакум је био син Асафатов. Био је пророк шест стотина година прије Христа за вријеме цара Манасије. Овај светац је прорекао је опустошење Јерусалима
Једнога дана Авакакум је носио ручак радницима на њиви, кад му се одједном појавио анђео Господњи и обратио му се – Однеси ручак који имаш у Вавилон Данилу, у јаму лавовску.
Тада га је анђео узео за косу и пренио га у Вавилон, код јаме коју му је назначио, у коју је Данило био бачен по наређењу цара Кира. Он је био кажњен јер се није поклонио идолима. – Даниле, Даниле, прими ручак што ти га посла Бог – викну Авакум. Данило је прихватио ручак и појео га.
Послије тога је анђео поново узео Авакума и пренесе у Јудеју, назад на њиву. Још је Авакум пророковао о ослобођењу Јерусалима и времену Христовом. Упокојио се у дубокој старости и сахрањен у мјесту Кела. Мошти су му откривене у време Теодосија Великог.
На овај дан изговорите ову молитву за спас душе:
Пророка Твога Авакума, успомену Господе славимо, зато Те молимо, спаси душе наше.
