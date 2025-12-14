Logo
Large banner

Сутра славимо Светог Авакума: За спас своје душе изговорите ове ријечи

14.12.2025

21:39

Коментари:

0
Сутра славимо Светог Авакума: За спас своје душе изговорите ове ријечи
Фото: АТВ

Православни вјерници сутра, 15. децембра славе Светог пророка Авакума

Свети пророк Авакум је био син Асафатов. Био је пророк шест стотина година прије Христа за вријеме цара Манасије. Овај светац је прорекао је опустошење Јерусалима

Једнога дана Авакакум је носио ручак радницима на њиви, кад му се одједном појавио анђео Господњи и обратио му се – Однеси ручак који имаш у Вавилон Данилу, у јаму лавовску.

Мирка Васиљевић-27102025

Сцена

Од овог бизниса Мирка Васиљевић млати паре

Тада га је анђео узео за косу и пренио га у Вавилон, код јаме коју му је назначио, у коју је Данило био бачен по наређењу цара Кира. Он је био кажњен јер се није поклонио идолима. – Даниле, Даниле, прими ручак што ти га посла Бог – викну Авакум. Данило је прихватио ручак и појео га.

Послије тога је анђео поново узео Авакума и пренесе у Јудеју, назад на њиву. Још је Авакум пророковао о ослобођењу Јерусалима и времену Христовом. Упокојио се у дубокој старости и сахрањен у мјесту Кела. Мошти су му откривене у време Теодосија Великог.

На овај дан изговорите ову молитву за спас душе:

Пророка Твога Авакума, успомену Господе славимо, зато Те молимо, спаси душе наше.

(стил)

Подијели:

Тагови:

svetac

спасавање

Црква

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом

Србија

Д‌јечак избоден на Вождовцу одбија да сарађује са полицијом

3 ч

0
Мали Кристијан треба нашу помоћ!

Друштво

Мали Кристијан треба нашу помоћ!

3 ч

0
Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

Свијет

Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

3 ч

0
Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

Друштво

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

3 ч

0

Више из рубрике

Мали Кристијан треба нашу помоћ!

Друштво

Мали Кристијан треба нашу помоћ!

3 ч

0
Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

Друштво

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

3 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Гужва на овим граничним прелазима

11 ч

0
МУП Српске покренуо кампању: Заштитимо дјецу од посљедица пиротехничких средстава

Друштво

МУП Српске покренуо кампању: Заштитимо дјецу од посљедица пиротехничких средстава

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

06

Оборен свјетски рекорд: Више од 1.400 парова се љубило у исто вријеме

22

02

Посљедња сцена у "Тврђави" ломи срца: Јунаци серије запјевали "Мараму плаву", зна се коме је посвећена

21

57

Убице отац и син! Откривени нови детаљи о терористичком нападу у Сиднеју

21

48

Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

21

42

Позната турска пјевачица ипак није пала? Ухапшена кћерка, осумњичена за убиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner