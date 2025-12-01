Logo

Свака кућа треба да има овај цвијет: Ево која је његова симболика

Свака кућа треба да има овај цвијет: Ево која је његова симболика

Спатифилум је једна од најпопуларнијих собних биљака, а многима је познатија по називу женска срећа. За ову биљку су повезана многа вјеровања, а сматра се као идеалан поклон за некога ко жели да пронађе сродну душу. Поклања се и као дар за усељења за нововјенчани пар. Према народном вјеровању, ако слободној дјевојци поклоните овај цвијет са искреном жељом да има среће у љубави, вјерује се да ће пронаћи животног партнера чим се отвори први пупољак.

Симболика „женске среће“

Цвијет женска срећа који су брачном пару дају блиски пријатељи помоћи ће у освјежавању односа. Ако цвијет поклоне родитељи, ускоро би требало очекивати принову у породици. Такође, спатифилум може донијети појачану страст у дугој вези и обнављање блискости, а да би биљка имала ефекта пар треба да ставе у спаваћој соби.

Први пупољак на овој биљци је симбол среће, па доноси срећу цијелој породици, а мирис цвијећа је симбол позитивне енергије. Важно је да биљку његујете и да она буде здрава, како би односи у дому били добри и да би се ријешили проблеми. Сматра се и да мирис спатифилума доноси брачну срећу и дугу љубав.

Трик да вам „женска срећа“ стално цвјета

Кашика пепела размућена у литар топле воде представља природно и ефикасно ђубриво. Пепео је богат алијумом и фосфором, који су кључни за цвејтање и здрав раст. Осим директног заливања овим раствором пепео се може једноставно посути око биљке, уз лагано растресање земље.

Овај природан и лако примјењив метод показао се као одлична алтернатива скупим ђубривима и хемијским препаратима. Уз минималан труд резултати су видљиви већ након неколико недјеља.

