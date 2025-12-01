Амерички документ из 1980. открио како се Миле Китић стварно зове

Извор:
Пјевач Миле Китић прославио је 50 година успјешне каријере.
Тим поводом недавно је одржао концерт у Загребу пред крцатом Ареном и хрватској публици приредио ноћ за памћење.
Фолкер ускоро планира да окачи микрофон о клин, што ће растужити његове бројне фанове.
На естрадној сцени појавио се 1974. године, од тада је отпјевао много хитова. Публика га обожава, због чега и даље наступа и пуни клубове и хале готово сваког викенда, свуда по свијету.
Иначе, Миле Китић је већ неко вријеме у пензији, а на концерту у Загребу саопштио је да неће још дуго пјевати.
Популарни фолкер први албум објавио је давне 1982. године, али укус популарности осјетио је тек неколико година касније.
Данас је један од најпопуларнијих пјевача народне музике у дијаспори, а прекретницу у каријери доживио је када је постао дио продукцијске куће "Јужни ветар". Од тада се представља као Миле Китић, иако то није његово право име.
Милетова ћерка Елена Китић недавно је објавила један његов амерички документ и показала право име свог оца.
У документима пише Милојко Китић, што је његово право име а то већина људи није знала. Заправо, можда је исправније написати да је свега неколико особа у то било упућено.
Ако се документ добро тумачи, издат је давне '80-е године.
Миле Китић је већ неколико година у пензији, о чему нам је једном приликом говорио.
“Ја сам већ у пензији, годинама. Имам велику пензију. Босанску 62 евра, пошто сам живио у Сарајеву, уплаћивао сам пензионо и социјално. Имам и овдје 70 евра, може да се скупи за ручак”, рекао је раније Миле Китић, преноси Телеграф, па додао:
“Шалим се мало, уплаћивао сам минималце само да бих имао здравствено осигурање. Имам нешто мало и њемачке пензије, али, ако се до сад нисам организовао да мирно проведем остатак живота, онда би требало да ме убију. Педесет година пјевам, подерао сам се пјевајући, ако нисам успио нешто да сачувам онда, ништа нисам урадио. Нисам неке милионе зарадио, али имам довољно да живим безбрижно до краја живота. Чак и Елена... Нити јој требају кола, нити стан, има све”.
