Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта

Руска војска има иницијативу у зонама одговорности војних група Центар и Исток, као и дуж читаве линије борбеног контакта, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
Путин је током обиласка једног командног положаја рекао да је војна група Сјевер добила задатак да направи зону безбједности на граници.
Он је додао да су тешки губици украјинске војске у сукобу са руским снагама трагедија украјинског народа.
