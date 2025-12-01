Logo

Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта

Извор:

СРНА

01.12.2025

22:33

Фото: Таnjug

Руска војска има иницијативу у зонама одговорности војних група Центар и Исток, као и дуж читаве линије борбеног контакта, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.

Путин је током обиласка једног командног положаја рекао да је војна група Сјевер добила задатак да направи зону безбједности на граници.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Брајан Волш: Моја жена је имала блиског пријатеља у Вашингтону

Он је додао да су тешки губици украјинске војске у сукобу са руским снагама трагедија украјинског народа.

