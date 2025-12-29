Logo
Large banner

Управни одбор УИО усвојио одлуку о акцизама на цигарете и дуван

Извор:

СРНА

29.12.2025

14:57

Коментари:

0
Управни одбор УИО усвојио одлуку о акцизама на цигарете и дуван
Фото: АТВ

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ усвојио је данас одлуку о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и дуван за пушење за идућу годину.

Према усвојеној одлуци, од 1. јануара минимална акциза износиће 188,50 КМ за 1.000 комада цигарета, односно 3,77 КМ за паковање цигарета од 20 комада, саопштено је из Министарства финансија и трезора у Савјету министара.

Новом одлуком специфична акциза остала је на истом нивоу, односно 1,65 КМ за паковање цигарета од 20 комада, док се акциза на дуван за пушење утврђује у висини од 80 одсто минималне акцизе и износиће 150,80 КМ по килограму.

Ова одлука биће објављена и на интернет страници УИО БиХ гдје ће произвођачи и дистрибутери имати сва потребна упутства о својим обавезама и роковима за доставу пописних листи у вези са залихама и евентуалним новим формирањем малопродајних цијена.

Средњошколски центар у Лакташима

Друштво

Огласила се школа из Лакташа о падању ученика у несвијест

Управни одбор УИО данас је усвојио одлуку о висини стопе компензаторне камате за првих шест мјесеци наредне године, која је остала иста и износи 12 одсто.

На данашњој електронској сједници усвојено је и мишљење на приједлог одлуке о утврђивању царинске тарифе за наредну годину.

Подијели:

Тагови:

Cigarete

UIO BiH

Zakon o akcizama

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Барселона контактирала Влаховића!

Фудбал

Барселона контактирала Влаховића!

1 ч

0
Бивши предсједник оперисан због штуцања

Свијет

Бивши предсједник оперисан због штуцања

1 ч

0
Путин сазвао састанак о ситуацији у зони СВО

Свијет

Путин сазвао састанак о ситуацији у зони СВО

1 ч

0
Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

Тенис

Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године

1 ч

0

Више из рубрике

Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

БиХ

Вулић: Срби обесправљени у ФБиХ - Церићева прича о интегритету је празна прича

3 ч

0
Церић позвао Бошњаке да купују што више станова у Републици Српској

БиХ

Церић позвао Бошњаке да купују што више станова у Републици Српској

7 ч

0
Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране

БиХ

Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране

1 д

0
Хоће ли преживјети закон о имовини БиХ?

БиХ

Хоће ли преживјети закон о имовини БиХ?

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

15

59

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

15

49

Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

15

39

Незаконити докази оборили оптужницу тужилаштва!

15

38

Савјет министара БиХ усвојио одлуку: Канабис легализован у медицинске сврхе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner