Управни одбор УИО усвојио одлуку о акцизама на цигарете и дуван

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ усвојио је данас одлуку о утврђивању специфичне и минималне акцизе на цигарете и дуван за пушење за идућу годину.
Према усвојеној одлуци, од 1. јануара минимална акциза износиће 188,50 КМ за 1.000 комада цигарета, односно 3,77 КМ за паковање цигарета од 20 комада, саопштено је из Министарства финансија и трезора у Савјету министара.
Новом одлуком специфична акциза остала је на истом нивоу, односно 1,65 КМ за паковање цигарета од 20 комада, док се акциза на дуван за пушење утврђује у висини од 80 одсто минималне акцизе и износиће 150,80 КМ по килограму.
Ова одлука биће објављена и на интернет страници УИО БиХ гдје ће произвођачи и дистрибутери имати сва потребна упутства о својим обавезама и роковима за доставу пописних листи у вези са залихама и евентуалним новим формирањем малопродајних цијена.
Управни одбор УИО данас је усвојио одлуку о висини стопе компензаторне камате за првих шест мјесеци наредне године, која је остала иста и износи 12 одсто.
На данашњој електронској сједници усвојено је и мишљење на приједлог одлуке о утврђивању царинске тарифе за наредну годину.
