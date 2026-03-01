Заставе на пола копља: Данас је Дан жалости у Републици Српској

Извор:
01.03.2026
У Републици Српској данас је Дан жалости, у знак сјећања на трагичне догађаје из 1992. године који су довели до избијања сукоба у бившој СР Босни и Херцеговини.
На овај дан, све институције Републике Српске имаће заставе спуштене на пола копља, а културне манифестације ће бити отказане.
Спортски догађаји ће бити прилагођени дану жалости.
У дијелу ФБиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је на тај дан прије 34 године одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.
Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата Николе Гардовића у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.
Влада Републике Српске прогласила је 1. март Даном жалости због трагичних догађаја који су се десили тог датума 1992. године, а који су били повод за отпочињање трагичног сукоба у БиХ.
