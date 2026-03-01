Logo
Large banner

Заставе на пола копља: Данас је Дан жалости у Републици Српској

Извор:

АТВ

01.03.2026

07:37

Коментари:

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Фото: АТВ

У Републици Српској данас је Дан жалости, у знак сјећања на трагичне догађаје из 1992. године који су довели до избијања сукоба у бившој СР Босни и Херцеговини.

На овај дан, све институције Републике Српске имаће заставе спуштене на пола копља, а културне манифестације ће бити отказане.

Спортски догађаји ће бити прилагођени дану жалости.

У дијелу ФБиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је на тај дан прије 34 године одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.

Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата Николе Гардовића у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.

Влада Републике Српске прогласила је 1. март Даном жалости због трагичних догађаја који су се десили тог датума 1992. године, а који су били повод за отпочињање трагичног сукоба у БиХ.

Подијели:

Тагови :

Дан жалости

Република Српска

1. mart

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп запријетио: Ако то ураде, ударићемо их силом која никад прије није виђена!

4 ч

1
Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!

Свијет

Оштра порука Револуционарне гарде: Креће историјска одмазда!

4 ч

0
Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

Свијет

Иран потврдио: Убијен Ајатолах Али Хамнеи!

4 ч

5
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Свијет

Трамп објавио: Ирански врховни вода Али Хаменеи је мртав!

13 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска ће увијек бити уз своје пријатеље и савезнике из Израела

16 ч

22
Милорад Додик на Свечаној академији

Република Српска

Додик: Слављење почетка рата - довољно говори каква је БиХ земља

18 ч

7
Сутра Дан жалости у Српској

Република Српска

Сутра Дан жалости у Српској

19 ч

0
Заставе на пола копља: Сутра Дан жалости у Републици Српској

Република Српска

Заставе на пола копља: Сутра Дан жалости у Републици Српској

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

11

59

Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

11

53

Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

11

45

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

11

35

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner