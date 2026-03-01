Израелски министар одбране: "Тиранин је елиминисан у првом нападу"

Извор:
01.03.2026
07:41
Министар одбране Израела Израел Кац огласио се након потврђених вијести о смрти иранског ајатолаха Алија Хамнеија те је поручио како је „правда задовољена“.
Између осталог, Кац је написао како је ајатолах убијен у првим нападима.
„Тиранин Хамнеи је елиминисан у уводном нападу Операције ‘Лавља рика’, заједно с другим високим личностима у упоришту иранског терористичког режима“, навео је Кац.
Поручио је и како ће свако ко се понаша слично према Израелу завршити на исти начин као и ирански ајатолах.
„Ко год је радио на уништењу Израела, уништен је. Правда је задовољена, а осовина зла је претрпјела тежак ударац“, каже он.
Нешто раније огласио се и Нетанјаху који је послао и поруку народу Ирана.
„Не пропустите прилику. Ово је прилика која се пружа једном у генерацији. Ускоро ће доћи тај тренутак. Тренутак када морате масовно изаћи на улице и довршити посао рушења режима ужаса који вам загорчава животе“, казао је Нетанјаху на хебрејском, те додао на енглеском: „Помоћ је стигла.“
