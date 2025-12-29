Logo
Nemanja Matić isprozivao Džaku i Šaćirija: "Što ne igrate za Albaniju ako je toliko volite?"

29.12.2025

17:16

Komentari:

0
Немања Матић испрозивао Џаку и Шаћирија: "Што не играте за Албанију ако је толико волите?"
Foto: Tanjug / AP / Massimo Paolone

Srpski fudbaler Nemanja Matić je ovog ljeta stigao u ekipu Sasuola, gdje se ustalio u prvoj postavi. Ove sezone je odigrao 16 utakmica, postigao je jedan gol, ali je veoma uticajan za samu igru, ali i svlačionicu ove ekipe.

Nemanja Matić je govorio za portal "Four Four Two", gdje je upitan o Đerdanu Šaćiriju i Granitu Džaki, koji su na burne načine proslavljali golove protiv naše reprezentacije kad su igrali za Švajcarsku.

- Poštujem ih kao fudbalere, igrao sam protiv njih nekoliko puta u Premijer ligi. Ali tim sitnim stvarima skupljaju jeftine političke poene. Oni su, mislim, odrasli u Švajcarskoj. Time ne pokazujete poštovanje prema zemlji za koju igrate. Ako vam se toliko sviđa Albanija, zašto onda ne igrate za Albaniju? To je moje pitanje.

On je rekao da ne može nijednu zemlju da voli više od Srbije.

- Možete da volite više zemalja, to nije problem. Ja volim Srbiju, to je moja zemlja. Volim i Englesku, proveo sam tamo mnogo vremena. Ali nikada ne bih rekao da volim Englesku više od Srbije. Morate biti iskreni. Igrao sam protiv Džake mnogo puta i nikada nismo imali problem. Uvijek smo se rukovali, on je dobar igrač, kao i Šaćiri. Ali nikada ne bih uradio nešto da bih nekoga provocirao. Poštujem svakoga, rekao je Marić, a prenosi Telegraf.

Tagovi:

Nemanja Matić

Đerdan Šaćiri

Granit Džaka

Albanija

19

19

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

19

19

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

19

15

Ko će raditi za platu od marku?

19

13

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

19

10

"Za 5 minuta ako ne odeš, bićeš ubijen": Bespravno zauzimanje zemlje širom FBiH

