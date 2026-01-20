Logo
Jak zemljotres pogodio Grčku

20.01.2026

09:55

Јак земљотрес погодио Грчку
Zemljotres jačine 4,0 stepena Rihterove skale dogodio se rano jutros u grčkoj oblasti Lakoniji, prenose grčki mediji.

Potres se dogodio u 08.38 po lokalnom vremenu, 320 km jugozapadno od Atine, prenosi Katimerini.

Prema podacima Geodinamskog instituta Nacionalne opservatorije u Atini, epicentar potresa nalazio se u morskom području 117 km jugo-jugozapadno od mjesta Gerolimenas u Lakoniji.

Svijet

Svijet

Lavrov: U toku je igra „ko je jači - taj je u pravu“

Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti u ovom potresu.

Zemljotres

Grčka

