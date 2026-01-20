Jak zemljotres pogodio Grčku

20.01.2026
09:55
Komentari:0
Zemljotres jačine 4,0 stepena Rihterove skale dogodio se rano jutros u grčkoj oblasti Lakoniji, prenose grčki mediji.
Potres se dogodio u 08.38 po lokalnom vremenu, 320 km jugozapadno od Atine, prenosi Katimerini.
Prema podacima Geodinamskog instituta Nacionalne opservatorije u Atini, epicentar potresa nalazio se u morskom području 117 km jugo-jugozapadno od mjesta Gerolimenas u Lakoniji.
Svijet
Za sada nema izvještaja o eventualnoj šteti u ovom potresu.
