Jedan od glavnih zadataka BRIKS-a je izgradnja nezavisnih mehanizama za jednostavniju trgovinsku, ekonomsku, monetarnu, finansijsku i investicionu saradnju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Nastavljamo da razgovaramo i sprovodimo inicijative koje su predložene i odobrene na samitu BRIKS-a u Kazanju u jesen 2024. godine sa našim partnerima u organizaciji", naveo je Lavrov u obraćanju Državnoj dumi.

On je dodao da je za zemlje BRIKS-a ključno da stvore platforme koje ne bi zavisile od nezakonitih sankcija i drugih neprijateljskih akcija koje preduzima Zapad kršeći norme i principe globalne trgovine i međunarodnih ekonomskih i finansijskih odnosa.