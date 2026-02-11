Logo
Lavrov: Prioritet BRIKS-a je nezavisna finansijska platforma

Izvor:

SRNA

11.02.2026

15:05

Лавров: Приоритет БРИКС-а је независна финансијска платформа
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Jedan od glavnih zadataka BRIKS-a je izgradnja nezavisnih mehanizama za jednostavniju trgovinsku, ekonomsku, monetarnu, finansijsku i investicionu saradnju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Nastavljamo da razgovaramo i sprovodimo inicijative koje su predložene i odobrene na samitu BRIKS-a u Kazanju u jesen 2024. godine sa našim partnerima u organizaciji", naveo je Lavrov u obraćanju Državnoj dumi.

Мања Грчић

Srbija

Manja Grčić izabrana za direktora RTS-a

On je dodao da je za zemlje BRIKS-a ključno da stvore platforme koje ne bi zavisile od nezakonitih sankcija i drugih neprijateljskih akcija koje preduzima Zapad kršeći norme i principe globalne trgovine i međunarodnih ekonomskih i finansijskih odnosa.

Tagovi :

Sergej Lavrov

BRIKS

