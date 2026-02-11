Lavrov: Prioritet BRIKS-a je nezavisna finansijska platforma

Izvor:
SRNA
11.02.2026
15:05
Komentari:0
Jedan od glavnih zadataka BRIKS-a je izgradnja nezavisnih mehanizama za jednostavniju trgovinsku, ekonomsku, monetarnu, finansijsku i investicionu saradnju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Nastavljamo da razgovaramo i sprovodimo inicijative koje su predložene i odobrene na samitu BRIKS-a u Kazanju u jesen 2024. godine sa našim partnerima u organizaciji", naveo je Lavrov u obraćanju Državnoj dumi.
Srbija
Manja Grčić izabrana za direktora RTS-a
On je dodao da je za zemlje BRIKS-a ključno da stvore platforme koje ne bi zavisile od nezakonitih sankcija i drugih neprijateljskih akcija koje preduzima Zapad kršeći norme i principe globalne trgovine i međunarodnih ekonomskih i finansijskih odnosa.
Najnovije
Najčitanije
16
03
15
58
15
50
15
47
15
37
Trenutno na programu