Vens: Pregovaramo sa Moskvom o unapređenju sporazuma START

Vašington pregovara sa Moskvom o unaprijeđenoj verziji Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja /START/, izjavio je potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens.

On je novinarima rekao da je jedno od "obilježja" spoljne politike predsjednika SAD Donalda Trampa to što "mrzi širenje nuklearnog oružja".

Vens smatra da je, za američki narod, širenje nuklearnog oružja "najgora stvar koja može da se desi".

"Važan dio toga je sporazum START. On će se promijeniti i to je dio pregovora sa Rusima", istakao je Vens.

On je izrazio uvjerenje da će administracija SAD dobiti dobar ishod za Amerikance koji ograničava širenje nuklearnog oružja, prenio je TASS.

Sporazum Novi START, koji su potpisale Rusije i SAD, istekao je u četvrtak, 5. februara.