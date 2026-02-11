Logo
Zabranjen uvoz govedine iz Južne Amerike

SRNA

11.02.2026

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas u Banjaluci da je uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike zabranjen jer su utvrđeni određeni zdravstveni nedostaci prilikom pregleda pošiljke od 27 tona.

"Prije svega, došlo je do zloupotreba da se to meso koje je trebalo dalje da ide u preradu prodavalo u konzumu, što je nedozvoljeno, ali i jedan dio tog mesa nije imao zdravstvenu ispravnost", rekao je Košarac novinarima.

On je dodao da je uvoz bio odobren na zahtjev prerađivača iz Federacije BiH /FBiH/, koje je pozvao da sirovine pronađu na području Republike Srpske i FBiH.

Košarac je zaključio da neće biti dozvoljeno da sumnjivo meso ulazi na tržište Srpske i FBiH.

