Nelegalne usluge IPTV-a krivično djelo: BiH kreće u obračun?

Predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ i Asocijacije kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH istakli su potrebu da se suzbiju sve nezakonitosti na tržištu distribucije medijskih usluga u BiH.

Na današnjem sastanku u Sarajevu potvrđeno je da RAK posjeduje jasan i adekvatan regulatorni okvir za rad pružalaca usluga distribucije medijskih sadržaja koji omogućava razvoj bezbjednog i naprednog tržišta distribucije u BiH.

Predstavnici Asocijacije ukazali su na problem ilegalnih pružalaca usluga distribucije, pretežno OTT /over-the-top/ servisa, koji se putem interneta direktno nude pretplatnicima.

Upozorili su i na pojavu takozvane neovlaštene aktivacije kartičnog pristupa za ilegalnu distribuciju IPTV-a, te konstatovali da ovi problemi negativno utiču na legalne operatere i tržište u cijelosti, saopšteno je iz RAK-a.

Iako distribucija putem interneta nije regulisana i ne zahtijeva odobrenje RAK-a, a aktivnosti nelegalnih usluga IPTV-a predstavljaju krivično djelo, istaknuta je potreba da BiH, po uzoru na praksu u zemljama EU, preduzme mjere za suzbijanje nezakonitih aktivnosti radi zaštite pružalaca usluga i krajnjih korisnika.