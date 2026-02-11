Logo
Pad broja oboljelih od mobila

Izvor:

SRNA

11.02.2026

14:37

Пад броја обољелих од мобила

Broj slučajeva morbila u Evropi i centralnoj Aziji opao je lani na 33.998 sa 127.412 u 2024. godini, što je pad od skoro 75 odsto, preliminarni su podaci koje su prijavile 53 zemlje u evropskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/.

Ovaj pad odražava mjere odgovora na epidemije, saopšteno je iz Kancelarije SZO u BiH.

Iako je broj slučajeva morbila opao, uslovi koji su doveli do ponovnog pojavljivanja ove smrtonosne bolesti se i dalje moraju rješavati, upozoravaju iz SZO.

Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri kluge naveo je da je u Evropi u posljednje tri godine od morbila oboljelo više od 200.000 ljudi, navodeći da će se bolest morbila širiti sve dok obuhvat vakcinacijom ne bude 95 odsto.

morbili

Društvo

Proglašen kraj epidemije morbila!

Morbili su jedan od najzaraznijih virusa koji pogađaju ljude, a na svaku osobu koja ih ima može biti zaraženo do 18 nevakcinisanih, što čini morbile 12 puta zaraznijim od gripa.

Osim hospitalizacije i smrti, morbili mogu izazvati dugotrajne zdravstvene komplikacije.

Tagovi :

morbili

Djeca

Svjetska zdravstvena organizacija

