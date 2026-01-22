Logo
Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали

Извор:

Агенције

22.01.2026

16:39

Коментари:

0
Белгија демантовала Бијелу кућу: Нисмо потписали
Фото: Tanjug / AP / Geert Vanden Wijngaert

Замјеник премијера Белгије Максим Прево исправио је списак који је Бијела кућа објавила медијима, а на којем се налази више од 20 земаља за које се тврди да су јутрос у Давосу потписале повељу новооснованог Одбора за мир о Гази.

"Белгија НИЈЕ потписала повељу Одбора за мир. Ова објава је нетачна", написао је Прево на Иксу.

"Желимо заједнички и координисани европски одговор. Као и многе европске земље, имамо резерве према приједлогу", додао је.

Првобитна листа коју је објавила Бијела кућа укључивала је Белгију, Бахреин, Мароко, Аргентину, Јерменију, Азербејџан, Бугарску, Египат, Мађарску, Индонезију, Јордан, Казахстан, лажну државу Косово, Монголију, Пакистан, Парагвај, Катар, Саудијску Арабију, Турску, УАЕ и Узбекистан.

Ен-Би-Си њуз је контактирао Бијелу кућу поводом неслагања око укључивања Белгије на листу.

Многе западноевропске земље савезнице Вашингтона изразиле су резерве према придруживању Одбору због забринутости да би то могло да замијени Уједињене нације и због позива који је упућен Русији и Бјелорусији.

Тагови:

Одбор за мир

Belgija

