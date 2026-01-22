Logo
Premijer Grenlanda ne zna šta je dogovoreno

Izvor:

Avaz

22.01.2026

21:35

Гренланд зима
Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Premijer Grenlanda izjavio je u da ne zna šta su predsjednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO-a Mark Rute dogovorili u vezi sa Grenlandom, misleći na okvir mogućeg sporazuma o ovoj danskoj teritoriji za koju su Sjedinjene Američke Države zainteresovane.

Na konferenciji za novinare u glavnom gradu Grenlanda, Jens-Frederik Nilsen je rekao:

"Što se tiče sporazuma, ne znam šta se tačno u njemu nalazi. Ali znam da sada imamo radnu grupu koja radi na rješenju".

Ponovio je da niko osim Grenlanda i Danske ne može sklapati sporazume u njihovo ime.

Crvene linije

Premijer je rekao da su se predstavnici Grenlanda i Danske prije nekoliko dana sastali sa Ruteom i ponovili crvene linije: nacionalni integritet, granice i međunarodna pravila.

Takođe je kritikovao američku retoriku po ovom pitanju, nazvavši je "neprihvatljivom".

Nilsen je dodao da veruje da Grenland i SAD mogu obnoviti dobar odnos.

"Ali, naravno, teško je kada svake večeri slušate prijetnje. Zamislite kako je Grenlanđanima – miroljubivim ljudima na Grenlandu – svakog dana slušati da neko želi da vam oduzme slobodu", zaključio je.

Grenland

premijer

