Premijer Grenlanda ne zna šta je dogovoreno

Izvor:
Avaz
22.01.2026
21:35
Komentari:0
Premijer Grenlanda izjavio je u da ne zna šta su predsjednik Donald Tramp i generalni sekretar NATO-a Mark Rute dogovorili u vezi sa Grenlandom, misleći na okvir mogućeg sporazuma o ovoj danskoj teritoriji za koju su Sjedinjene Američke Države zainteresovane.
Na konferenciji za novinare u glavnom gradu Grenlanda, Jens-Frederik Nilsen je rekao:
"Što se tiče sporazuma, ne znam šta se tačno u njemu nalazi. Ali znam da sada imamo radnu grupu koja radi na rješenju".
Ponovio je da niko osim Grenlanda i Danske ne može sklapati sporazume u njihovo ime.
Premijer je rekao da su se predstavnici Grenlanda i Danske prije nekoliko dana sastali sa Ruteom i ponovili crvene linije: nacionalni integritet, granice i međunarodna pravila.
Takođe je kritikovao američku retoriku po ovom pitanju, nazvavši je "neprihvatljivom".
Nilsen je dodao da veruje da Grenland i SAD mogu obnoviti dobar odnos.
"Ali, naravno, teško je kada svake večeri slušate prijetnje. Zamislite kako je Grenlanđanima – miroljubivim ljudima na Grenlandu – svakog dana slušati da neko želi da vam oduzme slobodu", zaključio je.
