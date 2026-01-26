Nevjerovatna transformacija: Kako je "Arena" od košarkaškog pretvorena u hram evropskog vaterpola

Beograd je još jednom potvrdio status jednog od najznačajnijih sportskih centara u regionu organizacijom Evropskog prvenstva u vaterpolu, koje je održano u Beogradskoj areni – objektu koji je za potrebe ovog velikog takmičenja prošao kroz temeljno i tehnički zahtjevno preuređenje.

Beogradska arena, najveća višenamjenska dvorana u Srbiji, transformisana je u privremeni vaterpolo kompleks svjetskog ranga. U centralnom dijelu dvorane izgrađen je montažni bazen olimpijskih dimenzija, sa kompletnom pratećom infrastrukturom – sistemima za filtraciju i grijanje vode, savremenom rasvjetom prilagođenom televizijskim prenosima, kao i posebnim podlogama koje su štitile parket dvorane.

Poseban izazov predstavljalo je prilagođavanje tribina, koje su raspoređene tako da publici omoguće maksimalnu vidljivost terena iz svih uglova. Kapacitet dvorane prilagođen je vaterpolskom događaju, čime je Arena mogla da primi više hiljada gledalaca po utakmici, stvarajući jedinstvenu atmosferu kakva se rijetko viđa u zatvorenim bazenskim objektima.

Osim samog bazena, u Areni su uređeni dodatni prostori za sportiste, sudije i tehničko osoblje, uključujući svlačionice, zone za zagrijavanje, medijske centre i VIP lože. Poseban akcenat stavljen je na bezbjednosne i logističke aspekte, s obzirom na veliki broj učesnika, delegacija i navijača iz cijele Evrope.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu ostaviće trajni trag, ne samo po rezultatima u bazenu, već i po impresivnoj transformaciji Beogradske arene u epicentar evropskog vaterpola.

Treba podsjetiti na ono što svi znamo, a to je da je Srbija na domaćem terenu postala prvak Evrope.