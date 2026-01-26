Logo
Large banner

Nevjerovatna transformacija: Kako je "Arena" od košarkaškog pretvorena u hram evropskog vaterpola

Izvor:

ATV

26.01.2026

09:56

Komentari:

0
Невјероватна трансформација: Како је "Арена" од кошаркашког претворена у храм европског ватерпола
Foto: Instagram

Beograd je još jednom potvrdio status jednog od najznačajnijih sportskih centara u regionu organizacijom Evropskog prvenstva u vaterpolu, koje je održano u Beogradskoj areni – objektu koji je za potrebe ovog velikog takmičenja prošao kroz temeljno i tehnički zahtjevno preuređenje.

Beogradska arena, najveća višenamjenska dvorana u Srbiji, transformisana je u privremeni vaterpolo kompleks svjetskog ranga. U centralnom dijelu dvorane izgrađen je montažni bazen olimpijskih dimenzija, sa kompletnom pratećom infrastrukturom – sistemima za filtraciju i grijanje vode, savremenom rasvjetom prilagođenom televizijskim prenosima, kao i posebnim podlogama koje su štitile parket dvorane.

Poseban izazov predstavljalo je prilagođavanje tribina, koje su raspoređene tako da publici omoguće maksimalnu vidljivost terena iz svih uglova. Kapacitet dvorane prilagođen je vaterpolskom događaju, čime je Arena mogla da primi više hiljada gledalaca po utakmici, stvarajući jedinstvenu atmosferu kakva se rijetko viđa u zatvorenim bazenskim objektima.

Osim samog bazena, u Areni su uređeni dodatni prostori za sportiste, sudije i tehničko osoblje, uključujući svlačionice, zone za zagrijavanje, medijske centre i VIP lože. Poseban akcenat stavljen je na bezbjednosne i logističke aspekte, s obzirom na veliki broj učesnika, delegacija i navijača iz cijele Evrope.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu ostaviće trajni trag, ne samo po rezultatima u bazenu, već i po impresivnoj transformaciji Beogradske arene u epicentar evropskog vaterpola.

Treba podsjetiti na ono što svi znamo, a to je da je Srbija na domaćem terenu postala prvak Evrope.

Podijeli:

Tagovi:

Arena

Beograd

vaterpolo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Ostali sportovi

Ko je Hrvatica koja je osvojila zlato sa Srbijom? Dajanu su nazivali "trojanskim konjem", a niko ovo nije znao

3 h

0
"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

Ostali sportovi

"Horor" pred finale: Selektor Stevanović iznio šokantne detalje poslije zlata!

5 h

0
"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

Ostali sportovi

"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista

14 h

0
Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Ostali sportovi

Dodik čestitao zlato vaterpolistima: Republika Srpska se raduje s vama

14 h

1

Više iz rubrike

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Ostali sportovi

Ko je Hrvatica koja je osvojila zlato sa Srbijom? Dajanu su nazivali "trojanskim konjem", a niko ovo nije znao

3 h

0
"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

Ostali sportovi

"Horor" pred finale: Selektor Stevanović iznio šokantne detalje poslije zlata!

5 h

0
Душан Мандић проглашен за МВП финала

Ostali sportovi

Dušan Mandić proglašen za MVP finala

14 h

0
"Играли смо против свих, и против судија!" Милан Глушац послије европске титуле српских ватерполиста

Ostali sportovi

"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

48

Užas u komšiluku: Mušarac zlostavljao i silovao članove porodice

12

39

Gradonačelnika gađali protivtenkovskom raketom: Nevjerovatan snimak atentata!

12

33

Minić mljekarima: Majstori, nećete sa traktorima pred Vladu

12

31

Ovo se nikad nije dogodilo na Grend slemu – istorija na Australijan openu

12

21

Raste vodostaj Bosne u Doboju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner