Nosović: Srpska - garant opstanka Srba na ovim prostorima

Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović izjavio je da je Dan Republike - 9. januara najvažniji datum za Srpsku i srpski narod jer je Srpska trajna garancija opstanka Srba na ovim prostorima.

"Kada vidimo šta sve želi dio međunarodne zajednice i Bošnjaci, onda je postojanje Republike Srpske jedna vrsta odbrane i garant postojanja i sigurnost za srpski narod na ovim prostorima", rekao je Nosović Srni.

Prema njegovim riječima, imati svoju republiku znači biti slobodan, svoj na svome i to je nešto što je svakom čovjeku u Republici Srpskoj od velikog značaja.

"Ovo je posebno važno za srpske logoraše, jer da smo imali Republiku Srpsku, mi ne bi dospjeli u kazamate naših dušmana. Nema te cijene i prepreke da se brani i očuva Republika Srpska, koja je garancija opstanka Srba na ovim prostorima", ukazuje Nosović.

Govoreći o najavljenom otkrivanju centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata u Banjaluci u okviru obilježavanja Dana Republike, Nosović je istakao da je to od istorijskog značaja jer je za odbranu Republike Srpske više od 24.000 srpskih boraca dalo svoje živote.

"U Republici Srpskoj treba da njegujemo kulturu sjećanja na poginule srpske borce i da to prenosimo na mlade generacije kako njihova žrtva nikada ne bi otišla u zaborav", poručio je Nosović.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.