Rod Blagojević za ATV: Dodik podnio žrtvu, ukidanje sankcija značajan korak

Bivši guverner Ilinoja Rod Blagojević izjavio je da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik veliki lider koji je podnio žrtvu za svoj narod i zemlju u ime izgradnje boljih odnosa sa SAD.

Jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je stigao u Republiku Srpsku, kaže da je zahvalan za priliku da se ponovo sastane sa Dodikom za kojeg je rekao da je "veliki lider koji se snažno bori za srpski narod".

"Naročito je prijatno biti u Republici Srpskoj i u Banjaluci u vrijeme Badnjeg dana, Božića i 9. januara", rekao je Blagojević za ATV, dodajući da se nadao da će dočekati Božić sa snijegom.

Komentarišući ukidanje sankcija Dodiku i ostalim licima u Republici Srpskoj odlukom predsjednika SAD Donalda Trampa, Blagojević je ocijenio da je Dodik podnio "veliku žrtvu" time što se "sklonio u stranu" i tako dao prioritet svojoj zemlji i narodu.

"To je značajan korak i poruka Trampu, to je potez koji je predsjednik Dodik preduzeo iz vjere i povjerenja i značajno će uticati na dugoročno poboljšanje odnosa SAD i Republike Srpske", ocijenio je bivši guverner Ilinoja.

Ukazao je i da postoji mnogo prilika za poslovna ulaganja američkih kompanija u Republiku Srpsku.

"Mislim da je to jedna od mnogih stvari koje možemo da očekujemo u narednim danima, sedmicama i mjesecima", rekao je Blagojević.

Kompletan intervju pogledajte u video prilogu.