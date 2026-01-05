Logo
Large banner

Rod Blagojević za ATV: Dodik podnio žrtvu, ukidanje sankcija značajan korak

Izvor:

ATV

05.01.2026

21:34

Komentari:

0
Род Благојевић
Foto: ATV

Bivši guverner Ilinoja Rod Blagojević izjavio je da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik veliki lider koji je podnio žrtvu za svoj narod i zemlju u ime izgradnje boljih odnosa sa SAD.

Jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je stigao u Republiku Srpsku, kaže da je zahvalan za priliku da se ponovo sastane sa Dodikom za kojeg je rekao da je "veliki lider koji se snažno bori za srpski narod".

"Naročito je prijatno biti u Republici Srpskoj i u Banjaluci u vrijeme Badnjeg dana, Božića i 9. januara", rekao je Blagojević za ATV, dodajući da se nadao da će dočekati Božić sa snijegom.

Komentarišući ukidanje sankcija Dodiku i ostalim licima u Republici Srpskoj odlukom predsjednika SAD Donalda Trampa, Blagojević je ocijenio da je Dodik podnio "veliku žrtvu" time što se "sklonio u stranu" i tako dao prioritet svojoj zemlji i narodu.

"To je značajan korak i poruka Trampu, to je potez koji je predsjednik Dodik preduzeo iz vjere i povjerenja i značajno će uticati na dugoročno poboljšanje odnosa SAD i Republike Srpske", ocijenio je bivši guverner Ilinoja.

Ukazao je i da postoji mnogo prilika za poslovna ulaganja američkih kompanija u Republiku Srpsku.

"Mislim da je to jedna od mnogih stvari koje možemo da očekujemo u narednim danima, sedmicama i mjesecima", rekao je Blagojević.

Kompletan intervju pogledajte u video prilogu.

Podijeli:

Tagovi:

Rod Blagojević

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Једна од модернијих у региону: Погледајте нову болницу у Требињу

Gradovi i opštine

Jedna od modernijih u regionu: Pogledajte novu bolnicu u Trebinju

2 h

0
Бадњачићи

Društvo

Badnjačići spremni – pravoslavci sutra proslavljaju Badnji dan

2 h

0
нестао Цвијан Симић

Banja Luka

ATV saznaje: Kod Banjaluke pronađen auto nestalog Cvijana Simića

2 h

0
Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Skupština grada Banjaluka prolongirana - važna pitanja na čekanju

2 h

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Oglasilo se Ministarstvo o protestu dijela poljoprivrednika u Srpskoj

5 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Da dobro činimo i snagu ulažemo na napredak našeg naroda i Srpske

7 h

0
Випотник: Значајан завршетак изградње нове болнице у Требињу

Republika Srpska

Vipotnik: Značajan završetak izgradnje nove bolnice u Trebinju

8 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Značajno što se velike stvari rade zajedno sa Srbijom

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Američko Ministarstvo traži oduzimanje državljanstva Miljkoviću

23

00

Svi koriste riječ burazer, a niko ne zna kako je nastala

22

57

Ove porodilje imaju pravo na podršku od 1.000 KM za novorođenčad

22

57

Poznati meteorolog iznio razočaravajuću prognozu

22

55

Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner