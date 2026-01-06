Logo
Cvijanović: Snaga velikog praznika da sve okupi oko hrišćanskih vrijednosti

06.01.2026

12:31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je pravoslavnim vjernicima Božić, uz poruku da snaga ovog velikog praznika, u vremenu koje zahtijeva strpljenje, mudrost i solidarnost, duhovno osnaži, poveže i okupi oko trajnih hrišćanskih vrijednosti mira, ljubavi, milosrđa, praštanja i muđusobnog razumijevanja.

"Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, upućujem vam iskrene čestitke, sa željom da radost i svjetlost praznika rođenja Hristovog u sve domove unesu dobro zdravlje, radost, blagostanje i vjeru u bolje dane", navodi se u čestitki.

Čvijanovićeva je čestitku uputila Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve i svim vjernicima koji praznuju po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Бадњак

Banja Luka

Ispred Hrama Hrista Spasitelja dočekani badnjaci

"U želji da predstojeće božićne dane, ispunjeni toplinom i spokojem, podijelite sa svojim porodicama i bližnjima, pozdravljam vas tradicionalnim pozdravom: "Mir Božji - Hristos se rodi!", navodi se u Cvijanovićevoj čestitki.

Srpska pravoslavna crkva proslaviće sutra Božić, najradosniji hrišćanski praznik - dan Rođenja Isusa Hrista.

Tagovi:

Željka Cvijanović

Badnji dan

