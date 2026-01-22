Logo
Large banner

"Ovu teretanu treba srušiti, strašno je šta rade": Snimak djevojke na spravi za vježbanje izazvao buru

Izvor:

Kurir

22.01.2026

17:23

Komentari:

0
"Ову теретану треба срушити, страшно је шта раде": Снимак дјевојке на справи за вјежбање изазвао буру
Foto: em_woj/tiktok

Jedna devojka iz teretane ostavila je ljude zgroženima nakon što je podijelila kako je njena prijateljica bila primorana da koristi spravu za kardio bukvalno u plafonu.

Emili Vojtkou oglasila se na TikToku nakon što je njena drugarica morala da odradi trening „u mraku“, što je šokiralo i nasmijalo gledaoce u isto vrijeme. Mnogi su u komentarima poručili da teretanu treba srušiti.

Sprava previsoka, plafon prenizak

Prema Emilinoj priči, njih dvije su odlučile da isprobaju novu teretanu u Bredfordu. Dok je Emili otišla da radi drugi dio treninga, njena prijateljica je stala na popularnu spravu za sagorijevanje kalorija.

@em_woj Ruined our locked in plan never again 😭😭😭🤦🏻‍♀️#gym #stairmaster #funnyfail ♬ Young bad girls do it well - KIMKVS AUDIOS

Međutim, kada se Emili vratila da provjeri kako joj ide, zatekla je prizor koji ju je bacio u histeričan smijeh. Ispostavilo se da je sprava bila previše blizu niskog plafona, pa su zaposleni riješili problem na krajnje neobičan način. Skinuli su jednu plafonsku ploču, kako vježbači ne bi udarali glavom.

Rezultat? Djevojka je trening odradila u potpunom mraku, sa pogledom pravo u ono što se krije iznad plafona.

„Umirala sam od smeha kada sam prišla i vidjela je kako vježba u plafonu“, rekla je Emili u viralnom snimku.

Uz video je napisala:

„Otišle smo u teretanu blizu nas, samo da bismo shvatile da moramo da vežbamo u plafonu. Pošaljite pomoć.“

@scarlzz Help what do I do xx #gymlife ♬ original sound - Huts

Bizarna, ali urnebesna scena naterala je devojke da promene teretanu, jer je, kako Emili kaže, čitav događaj „uništio“ njihovu novogodišnju odluku da ostanu dosljedne treningu.

Internet gori od komentara

Snimak, objavljen pre manje od 24 sata, eksplodirao je na TikToku, sa više od 116.000 pregleda.

Komentari su se nizali:

„Tvoja kondicija sada ide na potpuno novi nivo.“

„Ne! Šta je ovo, pobogu?“

„Ovu teretanu treba srušiti.“

„Pazi se buba, one obožavaju plafone.“

Još jedna teretana, još jedna noćna mora

Incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je Skarlet Haton doživjela sopstveni horor u teretani.

Skarlet je prisustvovala treningu u 6.30 ujutru, u okviru besplatnog probnog časa. Iako je trening bio, kako kaže, „najteži ikada“, prava trauma uslijedila je kasnije.

Kada je otvorila Instagram, vidjela je da je teretana objavila video sa treninga – a ona je bila u centru pažnje.

Na snimcima se vidi kako radi čučnjeve sa tegovima i potiske sa šipkom, ali ono što ju je dotuklo bilo je saznanje da je – ona glavna "zvijezda".

Skarlet je priznala da je iskustvo bilo toliko neprijatno da više nikada neće kročiti na čas sa tegovima.

Podijeli:

Tagovi:

teretana

vježbanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан поручио Зеленском: Ви сте у очајној позицији

Svijet

Orban poručio Zelenskom: Vi ste u očajnoj poziciji

36 min

0
Хоће ли будући пензионери с 30 и 35 година стажа бити оштећени измјенама?

Društvo

Hoće li budući penzioneri s 30 i 35 godina staža biti oštećeni izmjenama?

38 min

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Izdato upozorenje zbog lošeg kvaliteta vazduha

41 min

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Sve ranije dogovoreno: Ko je izdao Madura?

47 min

0

Više iz rubrike

изолација кућа која чува температуру на великом минусу

Zanimljivosti

Ova izolacija čuva toplotu u kući na -30

1 h

0
Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Zanimljivosti

Zašto su sjedišta u avionu plave boje: Ovo niste znali

1 h

0
ко је мој анђео чувара

Zanimljivosti

Datum rođenja otkriva vašeg nebeskog vodiča: Saznajte ko vas štiti

2 h

0
Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Zanimljivosti

Divlje svinje u Poljskoj pronašle inovativni način da se ugriju

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

17

37

Tamagoči napunio 30 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner