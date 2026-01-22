"Ovu teretanu treba srušiti, strašno je šta rade": Snimak djevojke na spravi za vježbanje izazvao buru

Jedna devojka iz teretane ostavila je ljude zgroženima nakon što je podijelila kako je njena prijateljica bila primorana da koristi spravu za kardio bukvalno u plafonu.

Emili Vojtkou oglasila se na TikToku nakon što je njena drugarica morala da odradi trening „u mraku“, što je šokiralo i nasmijalo gledaoce u isto vrijeme. Mnogi su u komentarima poručili da teretanu treba srušiti.

Sprava previsoka, plafon prenizak

Prema Emilinoj priči, njih dvije su odlučile da isprobaju novu teretanu u Bredfordu. Dok je Emili otišla da radi drugi dio treninga, njena prijateljica je stala na popularnu spravu za sagorijevanje kalorija.

Međutim, kada se Emili vratila da provjeri kako joj ide, zatekla je prizor koji ju je bacio u histeričan smijeh. Ispostavilo se da je sprava bila previše blizu niskog plafona, pa su zaposleni riješili problem na krajnje neobičan način. Skinuli su jednu plafonsku ploču, kako vježbači ne bi udarali glavom.

Rezultat? Djevojka je trening odradila u potpunom mraku, sa pogledom pravo u ono što se krije iznad plafona.

„Umirala sam od smeha kada sam prišla i vidjela je kako vježba u plafonu“, rekla je Emili u viralnom snimku.

Uz video je napisala:

„Otišle smo u teretanu blizu nas, samo da bismo shvatile da moramo da vežbamo u plafonu. Pošaljite pomoć.“

Bizarna, ali urnebesna scena naterala je devojke da promene teretanu, jer je, kako Emili kaže, čitav događaj „uništio“ njihovu novogodišnju odluku da ostanu dosljedne treningu.

Internet gori od komentara

Snimak, objavljen pre manje od 24 sata, eksplodirao je na TikToku, sa više od 116.000 pregleda.

Komentari su se nizali:

„Tvoja kondicija sada ide na potpuno novi nivo.“

„Ne! Šta je ovo, pobogu?“

„Ovu teretanu treba srušiti.“

„Pazi se buba, one obožavaju plafone.“

Još jedna teretana, još jedna noćna mora

Incident dolazi samo nekoliko dana nakon što je Skarlet Haton doživjela sopstveni horor u teretani.

Skarlet je prisustvovala treningu u 6.30 ujutru, u okviru besplatnog probnog časa. Iako je trening bio, kako kaže, „najteži ikada“, prava trauma uslijedila je kasnije.

Kada je otvorila Instagram, vidjela je da je teretana objavila video sa treninga – a ona je bila u centru pažnje.

Na snimcima se vidi kako radi čučnjeve sa tegovima i potiske sa šipkom, ali ono što ju je dotuklo bilo je saznanje da je – ona glavna "zvijezda".

Skarlet je priznala da je iskustvo bilo toliko neprijatno da više nikada neće kročiti na čas sa tegovima.