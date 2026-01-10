Logo
Oni su najveći zavodnici, ali razočaraju u krevetu: Ovaj znak na djelu često napravi grešku

10.01.2026

18:20

Komentari:

0
Они су највећи заводници, али разочарају у кревету: Овај знак на дјелу често направи грешку

Na prvi pogled harizma, šarm i pogled koji obećava nezaboravnu noć. Ljudi se lijepe za njega, razgovor teče lako, komplimenti su vješti, a samopouzdanje na maksimumu. Ipak, iza tog moćnog utiska često se krije veliko razočaranje kada dođe do intime.

Prema astrolozima, jedan horoskopski znak posebno se izdvaja po ovom kontrastu.

Kraljevi flerta, ali slabi u završnici

Blizanci važe za jedne od najvećih zavodnika Zodijaka. Njihov adut je um - brzi su, duhoviti, znaju tačno šta da kažu i kako da probude interesovanje. Sa njima nikada nije dosadno, a osjećaj da ste posebni dolazi gotovo odmah. Međutim, problem nastaje kada se očekivanja podignu previsoko.

novac evri

Zanimljivosti

Dva horoskopska znaka doživjeće čudo u januaru 2026: Novac im dolazi na neočekivane načine

U krevetu, Blizanci često deluju odsutno, nestrpljivo ili previše površno. Njima je mentalna stimulacija važnija od fizičke, pa ako im pažnja odluta, strast brzo splasne.

Zašto razočaravaju?

Astrolozi kažu da Blizanci teško ostaju fokusirani na jednu stvar duže vrijeme. Brzo se zapale, ali se isto tako brzo i ohlade. Umesto duboke povezanosti, često nude samo kratkotrajno uzbuđenje.

Partneri im najčešće zamjeraju:

-manjak emocija u intimnim trenucima

-potrebu za stalnim promjenama

-nedostatak strasti na duže staze

Nisu loši, samo pogrešno shvaćeni

Važno je naglasiti da Blizanci nisu loši ljubavnici po definiciji. Oni jednostavno drugačije doživljavaju bliskost. Kada pronađu partnera koji ih mentalno izaziva i ne guši njihovu potrebu za slobodom, mogu biti veoma zanimljivi i pažljivi.

nikolija

Scena

Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pjevačica se oglasila, Relje "nema nigdje"

Ali ako ste očekivali vatromet strasti samo na osnovu njihovog flerta, velika je šansa da ćete ostati razočarani.

Ako vas osvoji Blizanac, ne očekujte čuda odmah. Sa njima je sve u glavi, a tek onda u tijelu. Oni koji to razumiju, mogu dobiti mnogo više nego što su se nadali. Oni koji ne - brzo će shvatiti da šarm ne garantuje dobar završetak.

(Ona.rs)

