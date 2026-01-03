Logo
Kolaps u Srbiji: Snijeg napravio veliki haos

Agencije

03.01.2026

18:15

Снијег направио хаос у Србији
Foto: Screenshot

Tokom jutarnjih sati jake snježne padavine zahvatile su Srbiju. Putevi su zavejani, temperatura je oko nule, a nadležni upozoravaju na novi ledeni talas.

Snijeg je pao u Beogradu, na severu zemlje, u Novom Sadu, Bačkoj Palanci, ali i u centralnim dijelovima.

Na društvenim mrežama osvanuli su snimci mnogih mjesta koja su zavejana.

Kolaps na putu za Divčibare

Zbog snijega, nastao je totalni kolaps na putu za Divčibare.

Saobraćaj se otežano odvija na putu Gornji Milanovac – Kragujevac.

"Ne vidi se skoro prst pred okom, snijega ima dosta a vidljivost je maksimalno smanjena. Put je klizav, posebno je teško u blizini sela Drača, samo da stignemo do grada biće nam lakše", rekao je za RINU jedan od vozača.

Kilometarska kolona od centra Zlatibora do ulaza u Užice

Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Zlatibor – Užice došlo je do potpunog kolapsa u saobraćaju. Usljed velikih gužvi formirane su kilometarske kolone, a vozači dugo čekaju kako bi nastavili put.

"Ovo je haos, niko ne može da mrdne. Kolona je bukvalno od centra Zlatibora do ulaza u Užice. Nemamo pojma koliko dugo ćemo još čekati, sada je počeo da pada i snijeg", rekao je za RINU jedan od vozača iz kolone.

Totalni kolaps za šlepere u Kraljevu i Kruševcu

"Zbog loših vremenskih uslova, nadležni su donijeli odluku o zabrani kretanja teških teretnih vozila na području Kraljeva i Kruševca, dok se ostalim putnim pravcima saobraćaj odvija uz pojačan oprez", potvrđeno je za RINU u Putevima Srbije.

Saobraćaj se bez većih problema odvija i na prilazima graničnim prelazima, kao i ka planinskim centrima. Na teritoriji Bačke i Zaječara zabeležen je snijeg u raskvašenom stanju, mjestimično do pet centimetara, što može otežavati vožnju.

Upozorenje Puteva Srbije

Putevi Srbije i RHMZ, apelovali su na građane da budu maksimalno oprezni zbog najavljenog nevremena predstojećeg vikenda. Očekuju se snijeg, susnježica i kiša koja će se lediti pri tlu, naročito u predjelima južno od Save i Dunava.

Vozačima se savjetuje korišćenje zimske opreme, prilagođavanje brzine i načina vožnje, poštovanje saobraćajne signalizacije.

"Sutra najintenzivnije padavine; U Beogradu snijeg do 20 centimetara"

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će sutra u Srbiji biti najintenzivnije snježne padavine, i da će snijega biti u centralnim i sjevernim predjelima, dok će na jugu padati kiša, dok se u Beogradu sutra krajem dana očekuje od 15 do 20 centimetara vlažnog snega koji se neće lediti pri tlu, ali će se zadržati i u ponedjeljak.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da se od 4. do 7. januara očekuju obilne padavine, uglavnom u vidu vlažnog snega i lokalne ledene kiše.

Najugroženija područja

Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu Srbije, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, Pomoravlju, Homolju, Timočkoj i Negotinskoj krajini, a posebno upozorenje izdato je za Beograd i okolinu.

U glavnom gradu Srbije u nedjelju se očekuje vlažan snijeg, dok će pokrivač dostići između 10 i 20 centimetara. Narednih dana je najavljena ledena kiša, pa se građanima preporučuje da bez preke potrebe ne napuštaju domove.

Ledena kiša prijeti da izazove velike probleme u saobraćaju, otežano snabdijevanje strujom i hranom, oštećenja dalekovoda, stabala i infrastrukture u pojedinim dijelovima Srbije, ali i povrede pješaka i moguće totalne blokade puteva.

Stabilnije vrijeme očekuje se tek nakon Božića, od 9. januara, kada su najavljeni jutarnji mrazevi i niske temperature, ali bez padavina.

