Kako političari provode praznike?

Između skupštinskih klupa, sastanaka i političkih rasprava, rijetko ostaje mnogo prostora za predah. Upravo zato, kraj godine i praznici donose priliku za kratko usporavanje pa smo političare pitali kako planiraju provesti slobodne dane.

"Pa planiram iskren da budem, planiram jedno tri dana da ću uspjeti tačno za Novu godinu", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

More, sunce i blaga zima na jugu mnogima su privlačniji od snijega i skijanja. Slične planove imaju i neki od poslanika bez zimovanja, ali uz poneko putovanje i promjenu sredine.

"Nema zimovanja mi smo u Trebinju mi smo tako na lijepom.. nedavno sam snimao video i treba biti srećan pa živjeti u gradu u kojem sam u kratkim rukavima hodao par dana pred Svetog Nikolu vedro nebo toplo vrijeme tako da gdje bi išao", rekao je Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Ja iskreno ne skijam tako da možda odem eventualno do Beograda ili u regionu eventualno da odem na otvaranje nove bolnice u Trebinju. Petog vjerovatno ću otići do Trebinja, eto možda odem malo do Herceg Novog čisto malo da vidim more neću ići na neko zimovanje jer nisam skijaš", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

I dok jedni još razmišljaju gdje će, drugima je jedino važno da se odmore. Bez precizne adrese, ali sa jasnom željom da pauza zaista bude pauza.

"Pa nisam još izabrao nikakvu destinaciju, ali definitivno ću se odmoriti, to mogu obećati", rekao je Darko Banjac, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Kod mene je januar dosta popunjen, to je Nova godina to je Dan republike to je moja slava Sveti Jovan ali i druge slave koje vraćam svojim uzovnicima, raspust je školski kod mene donesu unučad i to je januar kod mene je uglavnom kući", rekao je Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Praznici su prilika za kratak predah nakon naporne godine, ali već s početkom januara političari se vraćaju svakodnevnim obavezama. Nekoliko slobodnih dana daje im šansu da napune baterije, provedu vrijeme s porodicom i pripreme se za izazove koji ih čekaju u novoj godini.