Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће

Бивши боксерски првак свијета у тешкој категорији Ентони Џошуа први се пут огласио у јавности након тешке саобраћајне несреће у Нигерији у којој је лакше повријеђен.
Тада су погинули двојица његових блиских пријатеља, Сина Гами Сина и Латиф (Кевин Ајоделе), познатији као Лац.
Бивши свјетски првак у тешкој категорији отпуштен је из болнице, а сада се вратио у Велику Британију.
Џошуа се вратио из Нигерије како би присуствовао комеморацијама за своје пријатеље, које се одржавају ове недјеље у Лондону.
На свом Инстаграм профилу објавио је фотографије на којима је окружен ожалошћеним члановима породице, уз поруку: "Чувар моје браће."
