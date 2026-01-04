Logo
Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће

04.01.2026

13:56

Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће
Фото: Tanjug/AP/Lynne Sladky

Бивши боксерски првак свијета у тешкој категорији Ентони Џошуа први се пут огласио у јавности након тешке саобраћајне несреће у Нигерији у којој је лакше повријеђен.

Тада су погинули двојица његових блиских пријатеља, Сина Гами Сина и Латиф (Кевин Ајоделе), познатији као Лац.

Бивши свјетски првак у тешкој категорији отпуштен је из болнице, а сада се вратио у Велику Британију.

Џошуа се вратио из Нигерије како би присуствовао комеморацијама за своје пријатеље, које се одржавају ове нед‌јеље у Лондону.

На свом Инстаграм профилу објавио је фотографије на којима је окружен ожалошћеним члановима породице, уз поруку: "Чувар моје браће."

