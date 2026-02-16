Logo
Uhapšena žena: Nožem ubola taksistu

Izvor:

Kurir

16.02.2026

13:43

Komentari:

0
Ухапшена жена: Ножем убола таксисту

O. S. (33) uhapšena je zbog napada nožem na taksistu u Kragujevcu, a na teret joj je stavljeno krivično djelo razbojništvo u pokušaju.

Kako se sumnja, ona je noćas oko 1.30 sati, nakon što se završila vožnja u okolini Kraljeva, nožem u ruku ubola taksistu (64), a potom pokušala da mu otme novac.

policija hrvatska

Region

Maloljetnici u Splitu pretukli vršnjaka

Taksisti je ukazana hitna medicinska pomoć, nakon čega je prevezen u Opštu bolnicu u Kraljevu.

Osumnjičenoj O. S. je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, da bude privedena na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu, prenosi Kurir.

Tagovi :

napad na taksistu

Kragujevac

Komentari (0)
