Prognoze meteorologa: Pijesak iz Azije stiže u BiH

Čestice pijeska iz centralne Azije, iz pustinje Karakum koja se nalazi u Turkmenistanu, danas (18. januar) će stići u BiH, prognoze su meteorologa.

"U narednim danima se očekuje dodatno pogoršanje kvaliteta vazduha u kotlinama i nizinama u našoj zemlji", navodi se na Fejsbuk stranici BHMETEO.

Čestice saharskog pijeska

Kako dalje navode, nakon toga će u srijedu (21.januara), kako visinsko strujanje bude okretalo na južne smjerove, do naših krajeva stići i čestice saharskog pijeska.

Obzirom na izostanak nekog jačeg vjetra i uz prisustvo lokalno dugotrajne magle po kotlinama i nizinama, očekivati je dodatno pogoršanje kvaliteta vazduha dolaskom čestica pijeska i prašine iz pustinja istočno i južno od nas.

Vremenska prognoza

Što se tiče vremenske prognoze, do srijede (21. januara) većinom će biti pretežno sunčano vrijeme.

"U jutarnjim i prijepodnevnim satima po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnosti. Magla ili niska oblačnost lokalno može biti dugotrajna, pogotovo u dijelovima sjeverozapadne Bosne gd‌je će se oblačnost duže zadržavati", navode na ovoj stranici.

Hladnije, pogotovo u jutarnjim satima uz jači mraz na početku sljedeće sedmice.

U poned‌jeljak (19.01.) i utorak (20.01.) ujutro temperature od -15 do -6, na jugu do 0 °C. U ned‌jelju (18.01.) ujutro nešto manji minusi.

Dnevna temperatura -1 do 4, na jugu do 11 °C.

U periodu od srijede pa do ned‌jelje (25.01.) prema trenutnim prognozama očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz lokalne i povremene padavine.

Društvo Ponovo stiže hladni period: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

"Većinom bi padala kiša, a na planinama snijeg. Toplije, obzirom da bi strujanje okrenulo na južno i jugozapadno.

Ima li šanse za sibirsku hladnoću

Šanse za neku sibirsku ili bilo kakvu veću hladnoću u našim krajevima u trećoj dekadi januara su minimalne", tvrde oni.