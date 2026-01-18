Осушите одјећу зими за само 2 сата уз помоћ овог трика

Извор:
Крстарица
18.01.2026
14:11
Коментари:0
Сушење веша током хладних дана није нимало лак задатак. Једна жена понудила је сјајно рјешење за које каже да ћете га стално користити током зиме.
Пошто живи у малом једнособном стану, Алекс Бирн годинама мучи муку са сушењем веша. И она нема довољно мјеста гдје би могла да га простире. Међутим, једног дана синула јој је сјајна идеја.
Република Српска
Сједница Колегијума Народне Скупштине
Након што је распоредила веш по сушилици, узела је један велики чаршав за кревет, са ластишем, и навукла га преко сушилице. Затим је све ставила поред радијатора.
Након тога схватила је да је чаршав заробио топао ваздух и тако помогао да се веш осуши за два сата, тврди она.
,,Покушавала сам да смислим гдје да окачим још и чаршав да се суши, осим на врата од кухиње, гдје би се повукао мирис хране. Обично држим сушилицу за веш поред радијатора, посебно зими. Помислила сам зашто не бих ставила чаршав преко сушилице, крајеве навучем на радијатор и испод ногица сушилице? Тако ће сав топао ваздух из радијатора ићи на одјећу и осушиће се брзо“, испричала је Алекс како је дошла на ову идеју.
,,Људи питају не ствара ли се тако влага. Ја пазим да чаршав не прекрије сушилицу потпуно и да увијек остане мјеста гдје ваздух излази и грије собу“, каже она.
Здравље
Упозорење стручњака: Изгубио се заједнички породични оброк
Ако вас ипак брине влага, мало одшкрините прозор или укључите овлаживач ваздуха. Тако без посљедица можете да осушите веш.
Њен је једноставни трик на Фејсбуку прикупио више од 4.000 лајкова.
,,Радим то годинама и сјајно је, сва одјећа ми се тако брзо осуши“, написала је једна пратитељка.
Друштво
Ево какво нас вријеме очекује сутра
,,Зашто ово нисам прије видјела? Стално се питам како брже осушити веш без укључивања сушилице“, додала је друга.
Сцена
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Бања Лука
3 ч0
Регион
3 ч5
Савјети
4 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
1 д1
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
55
16
45
16
42
16
41
16
35
Тренутно на програму