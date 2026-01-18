Logo
Large banner

Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру

Извор:

Крстарица

18.01.2026

11:59

Коментари:

0
Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру
Фото: Pexels

Ко год је имао овај проблем зна колико је заправо напорно одледити и очистити фрижидер у коме се мјесецима накупљао лед. Сати стругања и чекања су прошлост! Више нећете морати да се мучите, јер је рјешење и више него једноставно.

Уз овај генијалан трик моћи ћете да заувијек спријечите стварање леда у вашем фрижидеру. Тајна је у нечему што сигурно стоји у вашој кухињи.

миомир кецмановић miomir kecmanovic tanjugap

Тенис

Кецмановић у сузама, открио тужне вијести

Обично уље рјешава проблем

Једна ситница коју сви имате код куће и која ће спријечити гомилање леда у фрижидеру је обично јестиво уље. Нисте ово знали, зар не?

Поступак:

-Прво, обавезно одледите и добро осушите фрижидер.

-Све што треба да урадите јесте да зидове, фиоке и комору вашег фрижидера премажете уљем.

Добићете клизаву површину по којој лед неће моћи уопште да се формира. Ако се и створи, биће га много мање и лако ћете га уклонити руком, без стругања!

Славина

Градови и општине

Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

Овај злата вриједан трик доказ је да су најједноставнија рјешења често и најбоља. Немојте више дозволити да вам гомилање леда ствара муку! Уље је све што вам треба за трајно чист и функционалан фрижидер!

Подијели:

Тагови:

frižider

led

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

Република Српска

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

5 ч

5
Пронађено тијело једне жртве пада авиона

Свијет

Пронађено тијело једне жртве пада авиона

5 ч

0
Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

Република Српска

Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

5 ч

0
Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

БиХ

Кошарац: Српска има одговор, опозицији и Шмиту пропао план

5 ч

0

Више из рубрике

Шта урадити прије спавања да се ујутро осјећате боље

Савјети

Шта урадити прије спавања да се ујутро осјећате боље

19 ч

0
Сабина

Савјети

За пет година купила пет станова и плац: Открила како је успјела

1 д

1
Како препознати да ли је брашно покварено?

Савјети

Како препознати да ли је брашно покварено?

1 д

0
Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Савјети

Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

16

35

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner