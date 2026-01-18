Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру

Извор:
Крстарица
18.01.2026
11:59
Коментари:0
Ко год је имао овај проблем зна колико је заправо напорно одледити и очистити фрижидер у коме се мјесецима накупљао лед. Сати стругања и чекања су прошлост! Више нећете морати да се мучите, јер је рјешење и више него једноставно.
Уз овај генијалан трик моћи ћете да заувијек спријечите стварање леда у вашем фрижидеру. Тајна је у нечему што сигурно стоји у вашој кухињи.
Тенис
Кецмановић у сузама, открио тужне вијести
Једна ситница коју сви имате код куће и која ће спријечити гомилање леда у фрижидеру је обично јестиво уље. Нисте ово знали, зар не?
Поступак:
-Прво, обавезно одледите и добро осушите фрижидер.
-Све што треба да урадите јесте да зидове, фиоке и комору вашег фрижидера премажете уљем.
Добићете клизаву површину по којој лед неће моћи уопште да се формира. Ако се и створи, биће га много мање и лако ћете га уклонити руком, без стругања!
Градови и општине
Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима
Овај злата вриједан трик доказ је да су најједноставнија рјешења често и најбоља. Немојте више дозволити да вам гомилање леда ствара муку! Уље је све што вам треба за трајно чист и функционалан фрижидер!
Савјети
19 ч0
Савјети
1 д1
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
55
16
45
16
42
16
41
16
35
Тренутно на програму