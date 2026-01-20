Izvor:
RT Balkan
20.01.2026
07:22
Transplantacija bubrega počev od 2026. godine biće postaje besplatna u okviru polise obaveznog zdravstvenog osiguranja, najavio je Sergej Gotje, akademik Ruske akademije nauka, direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za transplantologiju i vještačke organe "Šumakov" i glavni specijalista za transplantaciju u ruskom Ministarstvu zdravlja.
"Od 2026. godine, transplantacija bubrega je dio osnovnog programa državnih garancija i uključena je u program obaveznog zdravstvenog osiguranja. Stoga, region koji praktikuje transplantaciju bubrega i ima određeni kontingent pacijenata kojima je potreban ovaj tretman više neće morati da ograničava svoje transplantacije", rekao je Gotje na konferenciji za novinare u Međunarodnom multimedijalnom pres centru "Rusija sevodnja".
Kako je podsetio, ranije je transplantacija bubrega bila dio državnog mandata i bila je prilično ograničena usluga u regionima.
Prethodno je pres-služba ruskog Ministarstva zdravlja izvijestila da je lista vrsta visokotehnološke medicinske njege koja se pruža besplatno u okviru polise obaveznog zdravstvenog osiguranja proširena za 15 novih stavki, prenosi RT Balkan.
