Bizaran slučaj na bečkom aerodromu: Putnici iz BiH švercovali kornjaču

Izvor:

Agencije

20.01.2026

07:15

Foto: Pixabay

U okviru međunarodne operacije " Thunder 2025", austrijska carina učestvovala je u globalnoj akciji protiv ilegalne trgovine zaštićenim životinjama, biljkama i proizvodima od njih, koju su koordinisali Interpol i Svjetska carinska organizacija.

Operacija je provedena tokom posljednjih sedmica 2025. godine i realizovana je po deveti put na međunarodnom nivou.

Tokom akcije u Austriji zaplijenjeno je šest figura od slonovače koje su bile ponuđene na prodaju putem internetske platforme, kao i 55 minđuša izrađenih od perja papagaja iz Perua, pronađenih na jednom buvljaku u Beču. U putničkom aviosaobraćaju carinici su zaplijenili i grčku kopnenu kornjaču koju su putnici iz Bosne i Hercegovine pokušali da preko Beča iznesu u Sjedinjene Američke Države.

Osim toga, u poštanskom distributivnom centru u Beču carinici su otkrili 540 kapsula dodatka prehrani koji sadrži sastojak ružino drvo, kao i 230 grama beluga kavijara u poštanskim pošiljkama. Još jedan slučaj zabilježen je tokom carinske kontrole kurirske pošiljke iz Turske, u kojoj je pronađena narukvica izrađena od kože aligatora.

U svim slučajevima podnesene su prijave protiv ukupno sedam osoba nadležnim finansijsko-krivičnim organima austrijske carine, koji su preuzeli daljnje istrage.

Na međunarodnom nivou, operacija je rezultirala sa 4.640 zapljena i identifikacijom oko 1.100 osumnjičenih osoba. Ukupno je zaplijenjeno gotovo 30.000 živih životinja, uz desetine hiljada zaštićenih proizvoda od životinja i biljaka, kao i velike količine ilegalno posječenog drveta.

Procjenjuje se da godišnji promet kriminala povezanog s divljim životinjama iznosi oko 20 milijardi američkih dolara, dok je stvarni obim vjerovatno i veći zbog ilegalne prirode ove djelatnosti. Interpol u svom izvještaju navodi da su uočene značajne promjene u obrascima kriminala, posebno snažan rast trgovine živim životinjama za tržište egzotičnih kućnih ljubimaca.

Tokom operacije globalno je zaplijenjeno 5,8 tona takozvanog "bushmeata", uglavnom u pošiljkama iz Afrike prema Evropi. Zabilježen je i nagli porast ilegalne trgovine morskim vrstama, sa 245 tona zaplijenjenih zaštićenih morskih organizama, uključujući oko 4.000 ajkulinih peraja, piše bmf.

