Све учесталији напади ајкула затворили плаже

Аустралија годишње биљежи око 20 напада ајкула, а само у посљедњих 48 сати догодила су се четири.
Десетине плажа дуж источне обале Аустралије, укључујући и ону у Сиднеју, затворене су након четири напада ајкула за два дана.
Најновији напад догодио се у Порт Макворију, 400 километара сјеверно од Сиднеја, када је једног сурфера ајкула угризла за ногу. Он је хоспитализован и у стабилном је стању.
У понедјељак увече, службе хитне помоћи позване су на плажу у сиднејском Менлију након што је јављено да је ајкула угризла сурфера у двадесетим годинама.
Очевидац је навео да је други сурфер одржавао човјека у животу користећи конопац за ногу од даске као импровизовани подвез како би зауставио крварење. Суфер је превезен у болницу и у тешком је стању.
Такође у понедјељак, десетогодишњи дјечак је прошао неповријеђен након што га је ајкула оборила са даске за сурфовање и одгризла комад даске, док је дан раније други дјечак тешко повријеђен након што га је ајкула угризла на градској плажи.
"Ако размишљате о пливању, размислите о одласку на локални базен, јер у овој фази савјетујемо да плаже нису безбједне“, поручио је Стивен Пирс, главни извршни директор организације "Surf Life Saving Њу South Велс".
Напади ајкула услиједили су након вишедневних обилних киша, стварајући идеалне услове за бик ајкуле за које се сумња да стоје иза неких од напада.
"Ајкуле обично не нападају људе, али мутна вода смањује њихову видљивост и повећава ризик да ударе у нешто, а тада оне одбрамбено или радознало гризу", написао је Крис Пепин-Неф, академик и стручњак за понашање ајкула у колумни у новинама Сиднеј Морнинг Хералд.
Обилне кише такође повећавају отицање канализације, привлачећи мамце којима се хране ајкуле, додао је он.
Аустралија годишње биљежи око 20 напада ајкула, од којих су мање од три смртоносна, показују подаци група за заштиту природе.
