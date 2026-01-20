Logo
Данас је Јовањдан: Вјерује се да треба испоштовати овај обичај везан за иконе

Курир

20.01.2026

07:04

Данас је Јовањдан: Вјерује се да треба испоштовати овај обичај везан за иконе

Јовањдан је једна од најзаступљенијих слава у Србији – по броју свечара налази се на четвртом мјесту.

Међу личностима јеванђелским које окружују Спаситеља, личност Јована Крститеља заузима посебно мјесто, како по свом чудесном доласку на свијет и начину живота, тако и по свом трагичном изласку из свога живота. Он је био такве моралне чистоте да се прије могао назвати анђелом него смртним човјеком, а једини је од свих пророка који је свијету могао и руком показати онога кога је пророковао.

Празник Свети Јован Крститељ ког 20. јануара слави Српска православна црква, посвећен је Исусовом рођаку познатом као Јован Претеча.

Јован се зове Крститељ јер је, по вјерском учењу, крстио Исуса Христа, а Претеча зато што је најављивао Христов долазак. Свети Јован је примјер чврсте и непоколебљиве вјере, поштења, одважности и истинољубивости.То је и био узрок његовог страдања, јер је јавно говорио о неморалу и блуду цара Ирода, који је живио у гријеху са својом снахом Иродијадом, мајком Саломе.

Јеванђелист Лука хтио је да пренесе тијело Јованово из Севастије гдје је великог пророка посјекао цар Ирод.

Успио је само да пренесе једну руку у Антиохију, своје родно мјесто, гдје је чувана до десетог вијека, а послије пренијета у Цариград одакле је нестала у вријеме Турака. Прича се да је сваке године на дан светитељев архиереј износио пред народ његову руку. Када би се јављала раширена најављивала је родну и обилну годину, а када би била згрчена предсказивала је неродну и гладну.

Рука се данас налази у Цетињском манастиру.

Вјеровања на данашњи дан

Вјерује се да на овај дан треба опрати иконе.

Вјеровање каже да се данас иконе износе из кућа и перу, односно бришу крпом поквашеном светом водом.

Слава Јовањдан се слави са мрсном или посном трпезом, све у зависности да ли "пада" у сриједу или петак када се слави посно, а осталим данима се слави мрсно.

Jovanjdan

православље

