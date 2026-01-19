Logo
Андреј Лучић први допливао до Часног крста у Требишњици

Аутор:

Теодора Бјелогрлић

19.01.2026

19:35

Коментари:

0
Андреј Лучић први допливао до Часног крста у Требишњици
Фото: ATV

У хладној Требишњици, први до Часног крста стигао је осамнаестогодишњи Андреј Лучић. Млади Требињац и ватерполиста препливао је педесет метара ријеке, вођен вјером, храброшћу и духом традиције, у свом петом богојављенском пливању. Ипак, овогодишње имало је посебан значај.

"Не може се описати ријечима. И поред свих неких медаља и свега што сам освојио ово ми највише значи. Морам споменути да ме све ово вуче на тај први пут када сам пливао са мојим пријатељем који данас није са нама. Надам се да нас гледа и да је ту са нама. Бог се јави", каже Андреј Лучић, побједник пливања за Часни крст у Требињу.

Освештану Требишњицу, од Старог града до платоа испред хотела Леотар, препливало је преко 200 пливача. Кажу осјећај је невјероватан.

"Ово ми је четврта година да пливам. Ове године је била најхладнија вода, успјела сам препливати. Није било тешко", каже Милица Шегрт.

"Требишњица када је овакав догађај никад није хладна. Пети пут пливам за редом, надам се да ћу наставити да испоштујем дух и традицију", каже Стефан Нинковић.

Овогодишње богојављенско пливање у најјужнијем граду Српске имало је и нова правила. Ријеку су могли препливати само они који су се раније пријавили у Епархији захумско-херцеговачкој и приморској и прошли детаљне љекарске прегледе. Међу њима, и ове године, био је градоначелник.

"Мали број Требињаца плива и током љета, ово је посебан дан посебна прилика. Ја често понављам да је неки други дан да није Богојављење, питање је да ли би могли сви да препливамо. Божија воља нас води", каже Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

Пливању за богојављенски крст претходила је света архијерејска литургија у Саборном храму Светог Преображења Господњег, коју је служио владика захумско- херцеговачки и приморски Димитрије, након чега је услиједила свечана литија улицама града. По завршетку богојављенског пливања, по први пут литија је наставила преко моста ка Старом граду, гдје је прочитан богојављенски молебан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Пливање за Часни крст

Требиње

Коментари (0)
