Нездрав ваздух у више градова

Извор:

СРНА

19.01.2026

19:11

Загађен ваздух у Бањалуци
Фото: АТВ

У Бањалуци је нездрав ваздух у касним поподневним часовима са индексом квалитета 158, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Ваздух је нездрав и у Сарајеву, Хаџићима, Високом, Какњу и Маглају, због чега је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести срца и дисајних органа.

Према мјерењима у 17.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Маглају је 182, Хаџићима 157, Сарајеву 156 и Какњу 152.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.

