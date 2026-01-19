Генерал Лугоња биће сахрањен у сриједу у Београду

Извор:
СРНА
19.01.2026
15:44
Генерал Војске Републике Српске Марко Лугоња биће сахрањен у сриједу, 21. јануара, у Београду.
Генерал Лугоња биће сахрањен у 14.00 часова на гробљу Орловача у Београду, а сахрани ће присуствовати делегација Организације старјешина Војске Републике Српске, саопштено је из ове организације.
Како су навеле старјешине ВРС, са искреним жаљењем примили су вијест о смрти генерала Лугоње, који је преминуо у 75. години.
Генерал Лугоња био је један од кључних обавјештајаца Војске Републике Српске.
Рођен је 1951. године у селу Горње Вуковско код Купреса. Завршио је Војну академију /смјер пјешадија/, Школу за усавршавање официра безбједности, Командно-штабну школу тактике Копнене војске и Школу националне одбране.
Током Одбрамбено-отаџбинског рата прошао је пут од начелника безбједности у Сарајевско-романијском корпусу до високих позиција у Главном штабу ВРС.
Био је начелник Управе безбједности Генералштаба ВРС, помоћник министра одбране Републике Српске и уједно начелник службе безбједности у Министарству одбране Републике Српске.
Генерал Лугоња био је начелник Одјељења за обавјештајно-безбједносне послове у Команди Сарајевско-романијског корпуса у Српском Сарајеву, те начелник Одјељења безбједности у Команди Херцеговачког корпуса у Требињу.
Био је на дужностима помоћника начелника Одјељења безбједности у Команди 5. војне области, начелника Одјељења безбједности Тактичке групе "Слуњ", те замјеника начелника Одјељења безбједности у Команди 10. корпуса.
За заслуге у одбрани Републике Српске одликован је Орденом Карађорђеве звијезде другог реда и Орденом Његоша првог реда.
Одликован је и Орденом за војне заслуге са сребрним мачевима 1977, Орденом Народне армије са сребрном звездом 1981, Орденом за војне заслуге са златним мачевима 1985. године.
Службовао је у гарнизонима Загреб, Вараждин, Сисак, Петриња, Бихаћ, Сарајево, Требиње, Београд, Бијељина и Бањалука.
Пензионисан је 7. марта 2002. године.
Био је ожењен и отац двоје дјеце.
