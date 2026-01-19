Logo
Мали Вук (7) у залеђеном језеру стигао први до крста

19.01.2026

17:41

Мали Вук (7) у залеђеном језеру стигао први до крста
Фото: Ustupljena fotografija

У организацији Црквене општине Невесиње одржано је традиционо пливање за часни крст које је окупило око 70 одважних учесника. И младићи и дјевојке, и стари и млади, учествовали су у догађају у којем се хладноћа заборавља, а вјера и храброст долазе у први план. Заједно су пливали очеви и синови, браћа и сестре.

Залеђено језеро није омогућило истовремено пливање свих учесника, али то није умањило ову светковину организовану у част Христовог крштења. Након благослова свештеника Младена Чалије пливачи су у групама стизали до крста и тако исказивали поштовање према вјери и традицији.

Одушевљење и емоције изазвао је седмогодишњи дјечак Вук Пашајлић који је први допливао до Часног крста и за исказану храброст на дар је добио Христову икону. Свештеник Чалија даровао је и најстаријег учесника 65-годишњег Бранка Војичића и Леу Алексић из Фоче која трећи пут учествује у богојављенском пливању у Невесињу.

(Радио Невесиње)

