Njemački kontrolori nakon provjere autobusa iz BiH: Ovo je opasno po život!

Izvor:

Agencije

20.01.2026

07:16

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Protekle sedmice njemački saobraćajni inspektori vršili su veliku kontrolu u turističkom saobraćaju, sprovodeći sve sumnjive autobuse u VGF depo u Mannheimer ulici.

Ovd‌je je više od 100 pripadnika inspektorata vršilo kontrolu autobusa koji voze duže relacije.

„Imamo oko 100 pripadnika snaga iz tri savezne pokrajine“, kaže vođa akcije Jerg Lang. Vozila iz Hesena, Rajnland-Pfalca i Baden-Virtemberga sprovode se odmah ovamo na kontrolu: „Ovo je jedinstveno u cijeloj zemlji. A Frankfurt je čvorište autobuskog saobraćaja.“

Policijska nadzornica Aleksandra Kerber, koja prvi put koordinše ovako veliku akciju kontrole tvrdi da se detaljno sve provjerava „Bezbjednost je na prvom mjestu.“

Tokom protekle i ove sedmice autobusi su zaustavljani na auto-putu i kod glavne stanice, a zatim su sprovedeni na kontrolu u VGF depo.

„Mnogi autobusi imaju veoma duge vožnje, vozači su premoreni, postoje tehnički nedostaci, krijumčarenje i još mnogo toga“, kaže Kerber i pokazuje na rendgenski aparat carine. Ona je angažovana u nadzoru komercijalnog putničkog saobraćaja.

Ipak, najviše pažnje je izazvao jedan dvospratni autobus iz Bosne i Hercegovine. Njega je pregledao Andreas Fleišhauzer iz uprave Darmštata.

„Nadajmo se da još uvijek može da koči“, kaže on dok baterijskom lampom provjerava gume. Već je određeni zvuk pri gašenju motora odao je kvar i neispravnost.

Svijet

Bizaran slučaj na bečkom aerodromu: Putnici iz BiH švercovali kornjaču

“Ni kočnice, ni servo volan ne funkcionišu. Autobus se isključuje iz saobraćaja. Putnici moraju sa prtljagom do željezničke stanice i sami da organizuju nastavak putovanje”, kaže on. Iako su putnici bili premoreni i promrzli, kontrola je bila neophodna.

„Jednostavno, dalja vožnja nije moguća. Ovo je opasno po život“, kažu Andreas.

Pored autobusa iz BiH, na kontroli su i autobusi iz Rumunije, Bugarske, Prištine...

„Neki vozači su već 26 sati na putu“, kaže Kerber. „Jednom smo imali slučaj sa vozačem koji je vozio preko 30 sati, to je nedopustivo.“

autobus

Njemačka

BiH

