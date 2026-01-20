Logo
Не допустите да вас сунце завара: Очекује нас хладан дан

20.01.2026

07:19

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и хладно, са максималном дневном температуром до 12 степени Целзијусових.

Јутро ће бити хладно уз мраз, на сјеверу облачно, у осталим предјелима ведро, док ће око ријека и по котлинама бити магле која ће се понегдје задржавати током цијелог дана, уз најхладније вријеме.

Крајем дана на југу се очекује постепено наоблачење, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар, променљив или источних смјерова.

Минимална температура ваздуха биће од минус 10 до три, а максимална од нула до 12 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је умјерено облачно, а по котлинама и уз ријечне токове било је магле и ниских облака, а у Херцеговини и на југозападу сунчано, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Аутобус

Свијет

Њемачки контролори након провјере аутобуса из БиХ: Ово је опасно по живот!

Температура ваздуха у 13.00 часова: Соколац минус шест, Кнежево минус пет, Мраковица минус четири, Бањалука и Србац минус три, Добој, Зворник, Мркоњић Град, Нови Град, Сребреница и Дрвар минус два, Дринић минус један, Бијељина, Приједор, Сарајево, Бихаћ, Сански Мост и Тузла нула, Вишеград, Фоча, Хан Пијесак, Шипово, Јајце и Ливно један, Рудо два, Гацко три, Зеница четири, Билећа девет, Мостар 10 и Требиње 11 степени.

Временска прогноза

