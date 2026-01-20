Њемачки контролори након провјере аутобуса из БиХ: Ово је опасно по живот!

Извор:
20.01.2026
07:16
Протекле седмице њемачки саобраћајни инспектори вршили су велику контролу у туристичком саобраћају, спроводећи све сумњиве аутобусе у ВГФ депо у Mannheimer улици.
Овдје је више од 100 припадника инспектората вршило контролу аутобуса који возе дуже релације.
„Имамо око 100 припадника снага из три савезне покрајине“, каже вођа акције Јерг Ланг. Возила из Хесена, Рајнланд-Пфалца и Баден-Виртемберга спроводе се одмах овамо на контролу: „Ово је јединствено у цијелој земљи. А Франкфурт је чвориште аутобуског саобраћаја.“
Полицијска надзорница Александра Кербер, која први пут координше овако велику акцију контроле тврди да се детаљно све провјерава „Безбједност је на првом мјесту.“
Током протекле и ове седмице аутобуси су заустављани на ауто-путу и код главне станице, а затим су спроведени на контролу у ВГФ депо.
„Многи аутобуси имају веома дуге вожње, возачи су преморени, постоје технички недостаци, кријумчарење и још много тога“, каже Кербер и показује на рендгенски апарат царине. Она је ангажована у надзору комерцијалног путничког саобраћаја.
Ипак, највише пажње је изазвао један двоспратни аутобус из Босне и Херцеговине. Њега је прегледао Андреас Флеишхаузер из управе Дармштата.
„Надајмо се да још увијек може да кочи“, каже он док батеријском лампом провјерава гуме. Већ је одређени звук при гашењу мотора одао је квар и неисправност.
“Ни кочнице, ни серво волан не функционишу. Аутобус се искључује из саобраћаја. Путници морају са пртљагом до жељезничке станице и сами да организују наставак путовање”, каже он. Иако су путници били преморени и промрзли, контрола је била неопходна.
„Једноставно, даља вожња није могућа. Ово је опасно по живот“, кажу Андреас.
Поред аутобуса из БиХ, на контроли су и аутобуси из Румуније, Бугарске, Приштине...
„Неки возачи су већ 26 сати на путу“, каже Кербер. „Једном смо имали случај са возачем који је возио преко 30 сати, то је недопустиво.“
