Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски

Муж водитељке Дневника РТС, Иванке Ристовски, Саша Ристовски преминуо је у 53. години.
Александар је изненада умро 10. јануара.
Иванка је у браку са Сашом добила сина и ћерку.
Од Саше се у читуљама у Политици опростила породица, али и бројни пријатељи.
-Са великом тугом и неизмјерним болом, обавјештавамо родбину и пријатеље да наш драги и вољени Саша изненада преминуо дана 10.1.2026. године у 53. години - пише у читуљи, преноси Телеграф.
