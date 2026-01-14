Logo
Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски

Телеграф

14.01.2026

Изненада умро муж водитељке РТС Иванке Ристовски
Фото: Youtube

Муж водитељке Дневника РТС, Иванке Ристовски, Саша Ристовски преминуо је у 53. години.

Александар је изненада умро 10. јануара.

Иванка је у браку са Сашом добила сина и ћерку.

Од Саше се у читуљама у Политици опростила породица, али и бројни пријатељи.

-Са великом тугом и неизмјерним болом, обавјештавамо родбину и пријатеље да наш драги и вољени Саша изненада преминуо дана 10.1.2026. године у 53. години - пише у читуљи, преноси Телеграф.

Иванка Ристовски

РТС

