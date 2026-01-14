Опљачкано већ 6 породица, сумња се да је иза свега "озлоглашена" Жаклина

Извор:
Драматично упозорење кружи мрежама иако сезона љетовања још није ни почела и то јер је наводно најмање шест породица преварено за смјештај у Грчкој у износу од 2.000 евра!
Грчка инфо, једна од најпопуларнијих страница људи која извјештава о стварима везаним за Грчку, објавила је упозорење да је жена која се представља као Тијана М. преварила неколико породица, као и да је и даље активна и наставља да вара људе.
"На основу начина комуникације и модела преваре, постоји велика вјероватноћа да се ради о истој особи (познатој као Жаклина) која је и претходних година више пута варала људе у вези са смјештајем и љетовањем у Грчкој", наводе.
Како су напоменули, преваранткиња користи туђе фотографије смјештаја (преузете са сајтова и друштвених мрежа), лажне ФБ профиле са украденим сликама, више имена и профила и не врши наводне обмане само са једног.
"За уплате преко Western Uniona шаље податке трећих лица (најчешће неког Грка), а као 'доказ' повјерења прослеђује фотографије туђих и АИ личних докумената. Молимо све наше пратиоце да не уплаћују новац непознатим профилима, да смјештај проверавају и резервишу искључиво преко поузданих платформи за резервације смјештај или преко наших туристичких агенција у које имате повјерење", написали су.
У коментарима испод објаве јавила се и жена која је прије четири године и сама била жртва.
"Дотична је и мени узела 500 евра, такође сам је пријавила полицији и ево већ 4 године је госпођа на слободи. Невјероватно. Никада ми ништа није враћено", наводи.
Грчка инфо је упутила апел и да се објава дијели како би информације стигле до што већег броја људи.
"Ако и поред оволико превара и даље тражите смјештај код непровјерених и непоузданих људи, инсистирајте на видео позиву да видите особу којој треба да уплатите новац" , написали су.
