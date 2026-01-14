Logo
Large banner

Опљачкано већ 6 породица, сумња се да је иза свега "озлоглашена" Жаклина

Извор:

Телеграф

14.01.2026

13:18

Коментари:

0
Евро паре новац
Фото: Markus Spiske/Pexels

Драматично упозорење кружи мрежама иако сезона љетовања још није ни почела и то јер је наводно најмање шест породица преварено за смјештај у Грчкој у износу од 2.000 евра!

Грчка инфо, једна од најпопуларнијих страница људи која извјештава о стварима везаним за Грчку, објавила је упозорење да је жена која се представља као Тијана М. преварила неколико породица, као и да је и даље активна и наставља да вара људе.

"На основу начина комуникације и модела преваре, постоји велика вјероватноћа да се ради о истој особи (познатој као Жаклина) која је и претходних година више пута варала људе у вези са смјештајем и љетовањем у Грчкој", наводе.

Како су напоменули, преваранткиња користи туђе фотографије смјештаја (преузете са сајтова и друштвених мрежа), лажне ФБ профиле са украденим сликама, више имена и профила и не врши наводне обмане само са једног.

"За уплате преко Western Uniona шаље податке трећих лица (најчешће неког Грка), а као 'доказ' повјерења прослеђује фотографије туђих и АИ личних докумената. Молимо све наше пратиоце да не уплаћују новац непознатим профилима, да смјештај проверавају и резервишу искључиво преко поузданих платформи за резервације смјештај или преко наших туристичких агенција у које имате повјерење", написали су.

У коментарима испод објаве јавила се и жена која је прије четири године и сама била жртва.

"Дотична је и мени узела 500 евра, такође сам је пријавила полицији и ево већ 4 године је госпођа на слободи. Невјероватно. Никада ми ништа није враћено", наводи.

Грчка инфо је упутила апел и да се објава дијели како би информације стигле до што већег броја људи.

"Ако и поред оволико превара и даље тражите смјештај код непровјерених и непоузданих људи, инсистирајте на видео позиву да видите особу којој треба да уплатите новац" , написали су.

Подијели:

Тагови:

Грчка

превара

смјештај

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

Сцена

Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

3 ч

0
"Метеоролошки цунами": Један човјек погинуо, 35 повријеђених

Свијет

"Метеоролошки цунами": Један човјек погинуо, 35 повријеђених

3 ч

0
Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

Свијет

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

3 ч

0
Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

Економија

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

3 ч

0

Више из рубрике

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Србија

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

4 ч

0
Расим Љајић иде на операцију

Србија

Расим Љајић иде на операцију

5 ч

0
"Имате ли мајке?" Инцидент на концерту Ане Бекуте, гађали је грудвама, она сишла с бине

Србија

"Имате ли мајке?" Инцидент на концерту Ане Бекуте, гађали је грудвама, она сишла с бине

9 ч

2
Три мушкарца тешко рањена у Дечанима: Питао их да ли су Срби па запуцао

Србија

Три мушкарца тешко рањена у Дечанима: Питао их да ли су Срби па запуцао

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner