Sijarto: Brisel i Kijev žele da uvuku Mađarsku u rat, prepreka za to je Orban

Izvor:

SRNA

10.01.2026

17:17

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Plan Brisela i Kijeva da se Mađarska uvuče u rat je spreman, a jedina prepreka je suverena, nacionalna vlada mađarskog premijera Viktora Orbana, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Sada Brisel i Kijev povlače sve poteze da uklone ovu prepreku", dodao je Sijarto.

Na kongresu vladajuće stranke Fides, Sijarto je rekao da su sastanci Savjeta EU za spoljne poslove u posljednjim godinama postali "ratne konferencije", jer je, kako je naveo, zdrav razum potpuno nestao u Briselu.

"Ratni fanatizam zavladao je političkim liderima Evrope. Prošlog vikenda u Parizu je objavljen dogovor. Prema tom sporazumu, dvije nuklearne sile Evrope odlučile su da pošalju trupe u Ukrajinu. To praktično znači da su nuklearne sile Evrope započele rat. A njihov cilj je da zahvate čitavu Evropu plamenom rata", istakao je Sijarto.

On je dodao da briselska ratna politika stavlja Mađarsku u najveću opasnost.

"Mi, Mađari, u najvećoj smo opasnosti ako rat eskalira. Mi smo najbliži, jer smo odmah pored. A u Ukrajini je državna politika oštro antimađarska. Postoji plan Brisela i Kijeva da se Mađarska uvuče u rat", rekao je Sijarto.

On je optužio evropske i ukrajinske vlasti da pokušavaju da Mađarskoj nametnu "briselsku marionetsku vladu naklonjenu Ukrajini" na predstojećim aprilskim izborima, čiji bi lider bio zaštićen imunitetom Evropskog parlamenta i time pod njihovom kontrolom.

"Pitanje rata ili mira zavisi samo od nas. U posljednje četiri godine uspjeli smo da ostanemo po strani. Lako je reći, ali nije bilo lako uraditi. Tražilo je nadljudsku, svakodnevnu borbu i odbijanje političkog pritiska", naveo je Sijarto.

On je ukazao da je vizija za budućnost jasna. "Ako pobijedimo, ostajemo van rata. Ako ne pobijedimo, plan Brisela i Kijeva biće sproveden", zaključio je mađarski ministar spoljnih poslova.

Rusija

Peter Sijarto

Mađarska

Ukrajina

